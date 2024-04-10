Kayseri'de seyir halindeki ticari araçta yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'de seyir halindeki ticari araçta yangın
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre seyir halinde olan hafif ticari araç ön kısmından alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de seyir halindeki ticari araçta yangın
Kayseri'de seyir halindeki ticari araçta yangın
Kayseri'de seyir halindeki ticari araçta yangın
Kayseri'de seyir halindeki ticari araçta yangın
Kayseri'de seyir halindeki ticari araçta yangın
İHA
Kayseri Gündem

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