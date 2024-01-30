'Kayseri'de su faturaları elektrik faturalarını geçti'

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ Programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Vatandaşların en çok su faturalarından yakındığını ifade eden Kılınç, “Kayseri’nin suyu, Erciyes’in eteklerinden gelir ve su kalitemiz de çok yüksektir, içilebilir bir su kaynağımız var. Ancak vatandaşlardan en çok duyduğumuz şey su faturalarının elektrik faturalarını geçmiş olması. Bazı şehirlerde barajlardan, uzak mesafelerden merkeze su getirilir ki bu da su maliyetini artırır ancak Kayseri’nin böylesine yüksek bir hizmet maliyeti bulunmuyor. Tabiri caizse; Allah’ın suyuna öyle bir fatura kesiyorlar ki insanlar bıkmış durumda” dedi.

‘HUKUĞUN OLMADIĞI YERE YATIRIM GELMEZ’

Bütün problemlerin temeline bakıldığında iktisadi etkenlerin başta olduğunu ve iktisadi etkenlerin de hukuk sisteminin bozuk olmasından kaynaklandığını vurgulayan Kılınç, “Bir ülkede güven ortamı yaratılabilirse ancak o zaman yatırım gelebilir. Mevcut yatırımlar da sürdürülmeye devam eder, giden yatırım gelenden çok daha fazla durumda, yatırımcılarımız sermayeleriyle birlikte ülkeyi terk ediyor. Devleti liyakatten uzak tutup bir aile şirketi gibi yönetirseniz tam da geldiğimiz durum oluşur, iş de içinden çıkılmaz bir vaziyet alır. Milletimizin sandık geldiğinde gereken dersi vermesi lazım artık” şeklinde konuştu.