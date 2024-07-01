Kayseri'de Suriyeli provokasyonu: MOSSAD ve FETÖ devrede!

Sabah gazetesinden Ali Altuntaş'ın haberine göre, istismar olayının üzerine sosyal medyada MOSSAD kontrolündeki hesaplar düğmeye bastı. Kayseri'de Suriyeliler üzerinden provokasyon yapmak isteyen hesaplar Türkiye karşıtı paylaşımlar yaptı. MOSSAD kontrolündeki hesaplardan yaşanan olaylara atıfta bulunularak, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası isteniyor" ifadeleri kullanıldı.

Gerilim sonrası provokasyon içeren paylaşımlar yapan FETÖ'cü Emre Uslu ise Sinan Ateş davası öncesi bir elin, milliyetçiliğin merkezi Kayseri sokaklarını ateşe verdiğini yazdı.

"FETÖ'CÜ HAİN SANA BURADAN EKMEK ÇIKMAZ"

FETÖ'Cü Emre Uslu'nun "Kayseri'den son aldığım bilgileri ileteyim. Kayseri'deki bütün ülkü ocaklarındakileri gençler Eskişehir bağları bölgesine gelmişler İkiye ayrılmışlar bir kısmı yolları kapatmış kimse geçmesin diye diğer grup ise yakıp yıkıyorlar" paylaşımına ise MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy cevap verdi.