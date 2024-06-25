Kayseri'de termometreler 39 dereceyi gördü

Kayseri'de termometreler 39 dereceyi görürken, sıcaktan bunalan vatandaşlar gölge alanlarda suyla serinlemeye çalıştı.

Kayseri'de termometreler 39 dereceyi gördü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de termometreler 39 dereceyi görürken, sıcaktan bunalan vatandaşlar gölge alanlarda suyla serinlemeye çalıştı.

Kayseri’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Sıcaklığın 39 dereceye ulaştığı kentte bunaltıcı sıcaklıklardan etkilenen vatandaşlar, farklı yöntemlerle serinlemeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar gölge alanlarda bulunarak, bazı vatandaşlarda suyla serinlemeye çalıştı.

Bu zamana kadar bu kadar fazla sıcaklık görmediğini söyleyen vatandaş Şükrü Polat, “Acayip fazla bir sıcak var. Serinlemek için bol bol soğukluk içiyoruz. Gölge alanlara kaçıyoruz. İşi olmayan dışarı çıkmasın. Ben şu anda işe gideceğim o yüzden mecburen çıktım” dedi.

Kayseri'de termometreler 39 dereceyi gördü
Kayseri'de termometreler 39 dereceyi gördü
İHA
Kayseri Gündem

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