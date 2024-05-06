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Kayseri'de turistlerin yeni gözdesi: Yeşilköy Şelalesi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken Yeşilköy Şelalesi, turistlerin yeni gözdesi haline geldi.

Kayseri'de turistlerin yeni gözdesi: Yeşilköy Şelalesi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken Yeşilköy Şelalesi, turistlerin yeni gözdesi haline geldi.

Yahyalı ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve gerek doğa manzarası, dağların içinden akan suyu ve yeşilliğiyle gerekse uzun kanyonuyla saklı bir bahçeyi hatırlatan Yeşilköy Şelalesi, bütün güzellikleri ile turistlerin yeni gözdesi haline geldi.

Yahyalı’da yaşadıklarını, havaların sıcak olması sebebiyle serinlemek için Yeşilköy Şelalesi’ne geldiklerini söyleyen Sami Yusuf Zırvalı, "Yeşilköy Şelaleleri çok güzel, çok büyük bir kanyonu var adeta cennet gibi, herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Kayseri'de turistlerin yeni gözdesi: Yeşilköy Şelalesi
Kayseri'de turistlerin yeni gözdesi: Yeşilköy Şelalesi
Kayseri'de turistlerin yeni gözdesi: Yeşilköy Şelalesi
Kayseri'de turistlerin yeni gözdesi: Yeşilköy Şelalesi
Kayseri'de turistlerin yeni gözdesi: Yeşilköy Şelalesi
İHA
Kayseri Gündem

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