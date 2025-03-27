Kayseri'de Turizm Haftası Hazırlıkları Başladı

Bu yılki Turizm Haftası etkinlikleri, Kayseri'nin turizm potansiyelini ön plana çıkarmak ve şehirdeki turizm bilincini artırmak için bir fırsat sunuyor. Etkinlikler arasında bir fotoğraf sergisi, Türk dünyasından gelen öğrencilerden oluşan mini bir konser ve “Kayseri’nin Turizm Değerleri” konulu bir konferans yer alıyor. Konferans sonrası katılımcılara ikramlıklar sunulacak.

Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımındaki çalışmaların önemine dikkat çekilen görüşmelerde, şehrin turizmdeki potansiyelinin artırılması hedefleniyor.