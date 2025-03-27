Kayseri'de Turizm Haftası Hazırlıkları Başladı
Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkkılıç'ı ziyaret ederek 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Turizm Haftası etkinlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında, 18 Nisan Cuma günü fakültede gerçekleştirilecek olan etkinliklerin detayları ele alındı.
Bu yılki Turizm Haftası etkinlikleri, Kayseri'nin turizm potansiyelini ön plana çıkarmak ve şehirdeki turizm bilincini artırmak için bir fırsat sunuyor. Etkinlikler arasında bir fotoğraf sergisi, Türk dünyasından gelen öğrencilerden oluşan mini bir konser ve “Kayseri’nin Turizm Değerleri” konulu bir konferans yer alıyor. Konferans sonrası katılımcılara ikramlıklar sunulacak.
Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımındaki çalışmaların önemine dikkat çekilen görüşmelerde, şehrin turizmdeki potansiyelinin artırılması hedefleniyor.