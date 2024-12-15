LÖSEV Koordinatörü Kurşun 'Çeyrek asırdır mücadelemizi sürdürüyoruz'

LÖSEV Kayseri tarafından Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle 'Gönüllüler Buluşması' programı düzenlendi. Programa, LÖSEV Kayseri İl Koordinatörü Sibel Kurşun ile gönüllüler ve aileleri katıldı.

LÖSEV’in çeyrek asırdır lösemili çocuklar ve kanser hastaları için mücadele ettiğini belirten LÖSEV Kayseri İl Koordinatörü Sibel Kurşun; ” LÖSEV olarak çeyrek asırdır hiç durmadan, lösemili çocuklar ve kanser hastaları için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bir çocuğun hayatından daha değerli ne olabilir diyerek çıktığımız bu yolda, 26 yıldır gözbebeğimiz olan siz gönüllülerimiz hiç durmadan emeğinizi esirgemeden emek verdiniz. Geçtiğimiz süreçte, sizlerle birlikte birçok güzel anı biriktirdik. Düzenlediğimiz etkinlikler, yaptığımız ziyaretler, çocuklarımızla geçirdiğimiz zaman; hepsi bizim için unutulmaz anlar. Önümüzde yapacak daha çok işimiz var: Daha çok çocuğa ulaşmak, onların tedavi süreçlerinde yanlarında olmak, ailelerine destek olmak. Bu yolda bize destek olan siz kıymetli gönüllülerimize, yöneticilerimize, akademisyenlerimize, öğrencilerimize hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“LÖSEV, BÜTÜN GÜZEL DUYGULARIN ANLAMI GİBİYDİ”

Program kapsamında konuşan LÖSEV’i yenen ve iyileşen Zeynep Sena Gümüş, LÖSEV, bütün güzel duyguların anlamı gibiydi diyerek şunları söyledi ”LÖSEV ile ilk 5 yaşımda, çocukluğumun güzel zamanlarında tanıştım. Tabii o zamanlar LÖSEV nedir, lösemi nedir, tam olarak anlamıyordum. Bu süreçte her daim yanımda oluşu, umut verişi ve mutlu edişi, LÖSEV’in ne olduğunu daha iyi anlamama yardımcı olmuştu. LÖSEV, bütün güzel duyguların anlamı gibiydi ve ben de bu süreçte birçok çocuğa, birçok gence umut olmaya, yardımcı olmaya, LÖSEV’e gönül verdim. Şu an burada bu konuşmayı yapıyor olmak da, LÖSEV sayesinde ve bizi bir araya getiren LÖSEV ailesine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”

Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle 'Gönüllüler Buluşması' programı plaket takdimi ile sona erdi.