Yeni havaalanı terminal binası 24 Kısım'da açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyetin 100. yılında hizmete açılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin tanıtımını yapmak için düzenlenen basın toplantısında yeni havaalanı terminal binasının açılışının 24 Kasım’da yapılacağını söyleyerek, “Millet bahçemizin ve terminal binamızın resmi açılışına Cumhurbaşkanımızın da gelmesi yönünde talebimiz var” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen basın toplantısına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daire başkanları, kurum amirleri ve basın mensupları katıldı. Şehrin huzuru ve güveni için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Biz şehrimizi en güzel noktalara taşımak adına değerli Mehmet Özhaseki bakanımız, diğer bakanlarımız, milletvekillerimiz ve başkanlarımız el ele gönül gönüle olmak üzere bu şehri daha iyi noktaya taşımak adına hep beraber çalışıyoruz. Burada bizlerle uyum içerisinde çalışan sayın valimize ve kıymetli ekibine de teşekkür ediyorum. 16 ilçe başkanı kardeşimize de teşekkür ediyor bağrıma basıyorum. Siyasi partiler arasında hiçbir zaman ayrım gözetmeden hepsiyle iyi niyetle bu şehrimizin huzuru, güveni mihman olması adına üzerimize düşeni yapma noktasında gayret gösterdiğimizi biliyorsunuz. Malumunuz bazen tohumlar ekilir, sonra yeşerir, büyür ve meyvesi alınmaya başlanır. İşte o dönemin yaşandığı bir süreçteyiz. Malumunuz Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi de bu projelerden bir tanesi. Benim iş başına geldiğim dönemde projeyi bizim ekibimizin çizdiğini, daha sonraki süreçte her yere yapılan millet bahçelerinin olduğunu gördükçe ve duydukça neden bizim de Ankara imkanlarını kullanarak sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile böyle bir projeye destek almadığımızı değerlendirerek yola çıktık ve talimatlar verildi o dönemki bakanımıza. Daha sonra Mehmet Özhaseki bakanımıza, Hulusi Akar paşamıza, kıymetli askeri erkanımıza her birine buranın hayata geçmesi bağlamında verdikleri desteklerden dolayı da özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, önemli projelerin yüzde 70’lik kısmının tamamlandığını söyleyerek, “Talimat gereği TOKİ ile iş birliği içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi burayı hayata geçirdi. TOKİ’nin yaptıklarının yanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de yaptığı epeyce proje olduğunu, bunların içinde Mutfak Sanatları Merkezi, kütüphane, Mimar Sinan Kent Müzesi başta olmak üzere önemli projelerin de yine yüzde 70’lere gelip tamamlanma aşamasında olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Yaklaşık 2 hafta önce burası Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne gelen günlerde 3 gün süre ile Gastronomi Günleri adı altında o etkinliklerle bir ilk daha halkımızla buluştu. Gerçekten çok büyük kabul gördü ve adeta özellikle hafta sonları doldu taştı. Hatta bir miktar da trafiğimiz sabote oldu. Daha sonraki süreçlerde de yine aynı şekilde buralar doluyor taşıyor ve iyi bir noktaya doğru gidiyor. Burada yeme içme mekanları ile ilgili gerekli çalışmalar ve anlaşmalar yapıldı. Onlar projelendiriliyor ve bir kısmı yapılırken bir kısmı da hayata geçmek için gayret gösteriyor. Büfelerimiz var, bunlarla ilgili de gerekli çalışmalar yapılıyor. Bu hizmetlerden yararlanacaklar” ifadelerini kullandı.

“Yeni havaalanı terminal binasının açılışı 24 Kasım’da”

Ulaştırma Bakanlığı ziyaretlerinde yeni havaalanı terminal binasının açılışı için 24 Kasım tarihinin verildiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Burada bulunduğumuz mekanda da Kayseri Mutfağı adı altında Kayserimizin lezzetlerini KAYTUR şirketimiz marifetiyle hem konuklarımıza hem de Kayserimizin güzel insanlarına hizmet sunumu bağlamında daha önceki hizmetlerde de olduğu gibi sürdüreceğimizi ifade ediyorum. İnşallah resmi açılışının çok değerli Cumhurbaşkanımızın yapması yönünde talebimizin olduğunu ayrıca bitmiş olan havaalanı terminal binasının da 24 Kasım diye bir gün verilmiş. Dün ulaştırma bakanımızla beraberken paylaşıldı. Bu tarihle ilgili tabi Cumhurbaşkanımızın programına uyarsa o döneme denk gelecek şekilde çalışmalar sürdürülüyor. Ya da o da hizmete sunulacak daha sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız resmi açılışı yapacak. Malum tramvay hatlarımızı da bitirdik onlar da hizmete sunuldu” dedi.

Başkan Büyükkılıç basın açıklamasının ardından üzeri açık otobüste basın mensupları ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni gezerek görsel brifing verirken, KAYTUR’a ait işletmelerde de vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacağını söyledi.