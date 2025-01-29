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Kayseri'de yasa dışı bahis çetesi çökertidi: 9 Gözaltı

Kayseri'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7258 sayılı 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçu kapsamında yapılan çalışmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan MASAK, Bankalar Birliği ve İlgili Kurumlar aracılığıyla şüpheli şahısların hesaplarında yapılan incelemeler sonucu işlem hacimlerinin 51 milyon 570 bin 536 lira olduğu tespit edildi.

Kayseri'de yasa dışı bahis çetesi çökertidi: 9 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7258 sayılı ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçu kapsamında kentte faaliyet yürüten şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; A.T. (19), N.A.(22), H.K.Ç. (22), M.A.E. (22), M.S. (23), H.A. (21), Y.D. (20), A.Ç. (23) ve E.M. (19) isimli şahıslar olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Yapılan aramalarda ise 10 adet cep telefonu,  15 adet sim kart, 1 adet hard disk, 1 adet flash bellek ve 17 bin 400 lira suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Öte yandan MASAK, Bankalar Birliği ve İlgili Kurumlar aracılığıyla şüpheli şahısların hesaplarında yapılan incelemeler sonucu işlem hacimlerinin 51 milyon 570 bin 536 lira olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi

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