Kayseri'deki cinayette 1 tutuklama

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1 kişinin öldüğü olayla ilgili gözaltına şahıs tutuklandı.

Kayseri'deki cinayette 1 tutuklama
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 1 kişinin öldüğü olayla ilgili gözaltına şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakimiyet Caddesi’nde Alim D. ile husumetli olduğu kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda silahla karnından vurulan Alim D. ağır yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Alim D.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Alim D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, M.S.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'deki cinayette 1 tutuklama
İHA
Kayseri Gündem

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