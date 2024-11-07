Kayseri'deki Türkiye-Galler Maçı Bileti Nasıl Alınır?

İlk Maçta Golsüz Beraberlik

UEFA Uluslar Ligi’nde bu yıl iddialı bir performans sergileyen Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Galler ile karşılaşmış ve golsüz bir beraberlikle ayrılmıştı. O günden bu yana üç galibiyet daha elde eden Milliler, toplamda 10 puanla grubun zirvesine yerleşti. Bu kritik karşılaşmada taraftarın desteğiyle sahaya çıkacak olan A Milli Takım, galibiyet serisini sürdürerek gruptaki liderliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye - Galler karşılaşması, grubun lideri konumundaki A Milli Takımımız için büyük önem taşıyor. Bu maçı kazanarak avantajını artırmayı hedefleyen ay yıldızlılar, Kayseri’de taraftarın desteğiyle galibiyete ulaşmayı amaçlıyor.

Maç Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda Oynanacak

Milli heyecan 16 Kasım 2024 Cumartesi günü Kayseri’de yaşanacak. Türkiye - Galler maçı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda saat 20:00’de başlayacak. Taraftarların merakla beklediği Türkiye - Galler maçı öncesinde, hem şehirde hem de çevre illerde büyük bir heyecan hakim. A Milli Takımımızın zafer arzusuyla sahaya çıkacağı bu karşılaşmada, tribünlerin dolması ve Kayseri’nin milli coşkuya sahne olması bekleniyor.

Türkiye-Galler Maç Bileti Nasıl Alınır?

Türkiye Futbol Federasyou resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, Türkiye - Galler maç bileti satın almak isteyenler için Passo’nun resmi internet sitesi olan www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden bilet alımı mümkün olacak. Futbolseverler, bilet satın alma işlemleri sırasında ad, soyad, T.C. Kimlik veya pasaport numarası ve iletişim bilgilerini kullanarak işlemlerini tamamlayabilecekler. Maça dair bilet teslimat koşulları ve kurallar ise detaylı olarak Passo’nun resmi sitesinde açıklanacak. Maç biletlerinin bu hafta içi satışa sunulması bekleniyor. Milli takım kırmızı üyeler ise 1 gün önceden biletleri alma şansına da sahip olacak.

Maç Günü İçin Ulaşım Tavsiyeleri

Maçın Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olması, şehirde büyük bir yoğunluk yaratması bekleniyor. Özellikle çevre illerden gelecek futbolseverlerin yoğun katılım göstereceği düşünüldüğünde, ziyaretçilerin erken rezervasyon yapmaları öneriliyor. Maç günü yaşanacak kalabalıktan etkilenmemek adına taraftarların Kayseri uçak bileti veya Kayseri otobüs bileti işlemlerini önceden tamamlamaları tavsiye ediliyor.

