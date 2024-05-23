Kayseri Elit Voleybol, Türkiye Finalleri yolcusu

Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü, 25-30 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir’de yapılacak olan Genç Erkekler Voleybol Türkiye Finalleri için hazır.

Sivas’ta düzenlenen Genç Erkekler Voleybol Yarı Finalleri’nde mücadele eden Kayseri Elit Voleybol Kulübü, oynadığı üç maçı da 3-0’lık sonuçlar ile kazanarak rakiplerine set vermeden Türkiye Finalleri’ne adını yazdırmıştı. Türkiye Genç ErkeklerVoleybol Final Maçları 25-30 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir’de oynanacak. Birbirinden güçlü takımlar 16 takımın yer alacağı Türkiye Finalleri’nde Kayseri Elit Voleybol SporKulübü, hedefini Türkiye Şampiyonluğu olarak belirledi. Eskişehir’de yapılacak olanTürkiye finallerinde Kayseri ElitVoleybol takımının yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Ziraat Bankası, Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkasspor, SporToto, Altekma, Bursa Güney Karakaya, İstanbul Prof.Dr. Gazi Yaşargil, Bursa BüyükşehirBelediyespor, İstanbulDoğu Akademi, Tekirdağ Çerkezköy Voleybol Akademi, Konya BüyükşehirBelediyespor ve DiyarbakırKayapınar Halk Eğitim takımları mücadele edecek.

Kayseri ekibi, birbirinden güçlü takımlar arasında Türkiye Şampiyonu olabilmek için mücadele edeceği maçlar için bugün Eskişehir’e hareket edecek.