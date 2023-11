Kayseri Et ve Et Ürünleri Çalıştayı Başladı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ev sahipliğinde düzenlenen Et ve Et Ürünleri Çalıştayı, bilim adamları ve akademisyenleri katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan KTB Başkanı Recep Bağlamış, “Hedefimiz her paydaşımızın kazandığı bir değer zinciri tesis etmektir” dedi.

Bir otelde düzenlenen çalıştaya, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, akademisyenler, oda, borsa ve birlik temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan çalıştayda açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Başlamış, ”Et İşleme Prosesleri ve Yenilikçi Ürünler temaları doğrultusunda gerçekleştireceğimiz çalıştayımızda et ve et ürünleri sektöründe akademik ve sektörel bakış açılarının bir araya getirilmesini hedefledik. Et işleme alanında ulusal ve uluslararası sektöre yön veren çalışmalara burada hep birlikte tanık olacağız. Çalıştay Bilim Kurulumuzun ve Düzenleme Kurulumuzun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde sonuç bildirisi yayınlayacağız. Hedefimiz sektörün sorunlarına yönelik politika belirlemek üzere, kalıcı çözüm önerileri oluşturmak ve her paydaşımızın kazandığı bir değer zinciri tesis etmektir. Et ve Et Ürünleri sektörünün dünyada ve ülkemizdeki mevcut durumu, sorun alanları ve çözüm önerilerinin konuşulacağı çalıştayımızda, küresel arzdaki zayıflama nedeniyle kendi kendine yeterli üretimin stratejik önemi, üretimde sürdürebilirliği sağlayacak devlet politikaları, ürün piyasalarında fiyat istikrarı mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği önem arz etmektedir. Sektörün geleceğini planlamak yönünden bu tip çalıştay ve toplantıların önemi çok büyüktür. Bu bize hem vizyonu güncellemek hem de gelecek planlaması bakımından, bu toplantılarda ortaya çıkan fikirler, görüşler ışığında çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu yöndeki çalışmalardan iyi sonuçlar elde edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çalıştayda sektör temsilcilerinin sorunlarına kısa, orta ve uzun vadede somut çözüm önerileri almaya çalışacaklarını belirten Bağlamış,”Fiyat istikrarının kısa vadede, altyapı sorunlarının ise orta vadede çözümü için planlamalar yapılması, destekleme politikalarının ihtiyaç analizi doğrultusunda revize edilmesi, verim ve kalitenin iyileştirilmesi, verilerde güvenirliliğin sağlanması, ticari işletmelerin yenilikçi ve rekabetçi olması, aile işletmelerinin refahını güçlendirici tedbirlerle sürdürülebilirliğin sağlanmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Kayseri, geçmişten günümüze kadar, et ve et ürünleri sektöründe markalaşma çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüterek, Türkiye’nin en önemli et ve et ürünleri üretim merkezlerinden birisi olmaya başarmıştır. Şu anda ülkemizin en büyük pastırma, sucuk ve kavurma üreticisi konumundayız. Bu alanda liderliğimizi sürdürmek için kamu-özel sektör işbirliği ile çalışmalarımıza ara vermeden devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker olarak, sektörde önemli bir rollerinin olduğunu aktaran Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, ”Bildiğiniz gibi Kayseri Şeker Fabrikası’nın bu bölgemizde faaliyet yürüten 3 tane çiftliği var. Kayseri Şeker Fabrikası’nın şu andaki hayvan varlığı 5 bin 200’dür. Geçen yıl 2022 yılında kesilen hayvan sayısı bin 790 olmuş. Üretilen kırmızı et miktarı da 770 ton olmuş. Ortalama satış fiyatı kilogram üzerinde 104 TL olmuş. Bu sene Ekim ayı dahil olmak üzere 10 aylık süre içerisinde kensilen hayvan sayısı bin 532, üretilen kırmızı et miktarı 567 ton, ortalama fiyatta 187 TL olmuş. Şu anda da 5 bin 200 civarında hayvanımız var. Bunun bin 863 tanesi besi hayvanı. Ticaret Borsa’mız bir hayvan pazarı açılışı gerçekleştirdi. Bunu da çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Et üretimini artırmak için değişik projeleri ele alacaklarını belirten Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, “Kayseri’miz ticaret ve sanayinin yanında da önemli bir tarım ve hayvancılık şehri. Aspir ekiminde Türkiye’de birinci olan çavdar üretiminde ikinci olan şeker pancarı üretiminde üçüncü sırada yer alan önemli bir il. Tabi bunun yanında 400 bin büyükbaş 1 milyon küçükbaş ile de Türkiye’de hayvancılıkta önemli bir yer. Aynı zamanda da et ürünlerinde de önemli bir üretim gerçekleştirilmekte. Hem bakanlığımız hem de valiliğimizin talimatlarıyla et üretimimizi artırmak için değişik projelerimizi uygulamaya aldık. İnşallah onları da gerçekleştireceğiz” dedi.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş de, Kayseri’ye geleli 2 buçuk ay olduğunu ve 2-3 haftada bir Ticaret Borsası’nın adını duyduğunu söyleyerek, KTB Başkanı Recep Bağlamış’ı ve ekibi tebrik etti.

Çalıştay, et ve et ürünleri ile ilgili yapılan konuşmalar ve sunumlarla devam etti.