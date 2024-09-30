Kayseri, Gazze'ye bir nefes oldu

Anadolu'dan Gazze'ye Bir Nefes Platformu'nun 81 ilde ilde gerçekleştirmeyi hedeflediği 'Kayseri'den Gazze'ye: Bir Nefes' programında dualar edildi, konuşmacılar Filistin'de yaşanan acıları ve gelinen son durumu anlattı.

'GAZZE'DE YAŞANAN DRAMI ÇARESİZ SEYREDİYORUZ'

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu adına programın açılış konuşmasını yapan Avukat Fevzi Konaç, Gazze'de yaşanan katliamların bir yıla yakın bir zamandır devam ettiğini, yaşanan dramı çaresiz seyretmekten başka bir şey yapılamadığını belirterek, her gün bir şehrimizi kaybetmenin üzüntsünü yaşamakta olduğumuzu vurguladı. Fevzi Konaç, "2 milyar müslüman bu felaketle ağır imtihanı yaşarken yeryüzünde her gün kaybettiğimizi anladığımız bu zor süreçte, bir avuç Kayserili geleceğe karşı umudu ayakta tutmak için bu salondalar. Rabbim dualarımızla Gazze’nin kurtuluşunu görmeyi bize lütfetsin" diye konuştu.

Siyonizmin hedefinin adım adım Anadolu'ya yaklaştığını belirten Konaç, 'Kudüs'ü savunmanın, Gazze'yi savunmanın Andolu'yu savunmak' olduğunun altını çizerek ülkemizin 22 vilayetinin Siyonizmin arzı mevut haritası içinde olduğunu hatırlattı.

Gazze'yle ilgili dramların anlatıldığı sinevizyonların da gösterildiği programda duygusal anlar yaşandı.

Moderatörlüğünü Erdal Ergenç'in yaptığı programda, Ergenç sadece Gazze'de, Filistin'de değil, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Bangladeş'te yaşanan dramlara da dikkat çekerek 'Anadolu'dan Gazze'ye bir Nefes' organizasyonunun konuklarına söz verdi. Programda ne yazık ki İsrail'in Lübnan saldırıları ile ilgili ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın şehadetiyle ilgili bir değini olmadı.

'İNSAN RUHUNUN DİRENİŞİ SAVAŞLA ORTAYA ÇIKIYOR'

Büyük Doğu Akıncılar Derneği adına konuşan Mehmet Ali Bayram, insan ruhunun direnişinin savaşla ortaya çıktığını ve Gazze'deki kararlı direnişin bir yıldır devam ettiğini, Gazze'de br milyon çocuğun yaşamakta olduğunu ve her an ölümle karşı karşıya olduklarını vurguladı.

'ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ EN BÜYÜK MİRAS DÂVÂMIZDIR'

Gazze'ye bir nefes ekibinden İşadamı Mustafa Çakır da imkanlarımız olduğu halde Gazze'ye yönelik hiçbir şey yapamadığımızı belirterek, İsrail menşeili ürünleri boykotta bile başarılı olunamadığını vurguladı.

Önceliğimizin çocuklarımız olduğunu, onlara bırakacağımız en büyük mirasımızın dâvâmız olması gerektiğini söyleyen Bayram, çocuklarımıza ne yazık ki dava bilinci veremediğimizi, bu anlamda dedenin ve ninenin ailenin uzaklaştırılmasıyla ailenin de büyük yara aldığını vurguladı.

'KÖKLERİMİZDEN KOPTUKÇA SAVRULMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Milat Gazetesi'nden Tayyar Tercan, köklerimizden koptukça savruluşumuzun devam edeceğini vurgulayarak Gazze direnişinin tüm dünyayı ayağa kaldırdığını, bizlerin de Filistin davasına yönelik duyarlılıkla beraber eyleme geçme vaktinin geldiğini ifade etti.

'AYAFSOFYA'YI AÇAN İRADE BİR GÜN ORDUSUYLA KUDÜS'E DE YÜRÜYECEKTİR'

Star Gaztesi'nden Yakup Köse de bir zamanlar Ayasofya'nın açılmasının hayal bile edilemediğini ama Ayasofya'yı açan iradenin gün gelir ordularıyla Kudüs'e de yürüyeceğini ifade etti.

'FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARI KENDİ ÇOCUKLARIMIZ GİBİ GÖRMELİYİZ'

Anadolu'dan Gazze'ye Bir Nefes organizatörü Fatih Tuğra Doruk da Filistinli çocukları kendi çocuklarımız gibi görmemiz gerektiğinin altını çizerek, boykotun sürekliliğini sağlamanın önemine değindi.

'FİLİSTİN SORUN DEĞİL, ASIL SORUN İSRAİL VE YAHUDİDİR'

Araştırmacı Yazar Ercan Çiftçi, Filistin'in bir sorun olmadığını asıl sorunun İsrail ve Yahudi olduğunu ve bu sorunun binlerce yıldır sorun olmaya devam ettiğini belirterek, Gazze'ye destek olmaya memur, mecbur ve mahkumuz ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan ve mütercim Ayçin Kantoğlu da birer konuşma yaptılar.

