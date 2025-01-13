Kayseri Jeotermal Projesi Şehir Ekonomisini Uçuracak

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, şehir ekonomisine yıllık 3 milyar TL katkı sağlaması beklenen Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapılan çalışmalardan gururla bahsetti.

Kayseri Jeotermal Projesi Şehir Ekonomisini Uçuracak

Kocasinan ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi’nde kurulan bu projede, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda 60 derece sıcaklıktaki su bulundu. İlk etapta 1 milyon 247 bin metrekarelik arazide üretilecek sebze ve meyvelerle yıllık 3 milyar TL'lik ekonomik katkı hedefleniyor.

Bağlamış, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu proje şehrimiz adına büyük bir kazanım oldu. MTA’nın su araştırmalarında, 60 derece sıcaklıkta ve saniyede 80 debi hızında suya ulaştık. Şu an 1 milyon 247 bin metrekarelik bir araziyi kapsayan bölgemizi, 5 milyon metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz. 5 milyar TL’lik bir yatırım ve yıllık 3 milyar TL kazanç bekliyoruz. Ayrıca, 50 milyon dolarlık ihracat beklentimiz var. Bu OSB’de 1.500 kişiye istihdam sağlayacağız, bunun %75’ini kadınlar oluşturacak."

Kayseri’de şu an yıllık 12 bin ton sebze ve meyve üretimi yapıldığını belirten Bağlamış, Sera OSB’nin faaliyete geçmesiyle birlikte bu rakamın yıllık 35 bin tona çıkacağını ifade etti. "Böylece şehrimizin üretimi 3 katına çıkacak," dedi.

Bağlamış, ayrıca Kayseri Ticaret Borsası olarak şehrin tarım vizyonuna katkıda bulunmaya devam edeceklerini ve lisanslı depolar yaparak yeni projelere imza atacaklarını belirtti.

Haber Merkezi

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