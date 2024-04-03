Kayseri Kayak takımları Türkiye şampiyonu oldu

Erzurum'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası'nda Kayseri takımları, kadınlar, erkekler ve kombine kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Kayseri Kayak takımları Türkiye şampiyonu oldu
Kayseri GündemEditör

Erzurum’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası’nda Kayseri takımları, kadınlar, erkekler ve kombine kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Erzurum’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası’nın Alp Disiplini Yarışları tamamlandı. Palandöken Kayak Merkezi’nde düzenlenen Alp Disiplini Analig Türkiye Şampiyonasında Kayseri takımları, önemli derecelere imza atarak kadınlar, erkekler ve kombine kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kayseri Kayak takımları Türkiye şampiyonu oldu
İHA
Kayseri Gündem

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