Kayseri Liseliler'den alkollü toplantı

Kayserimizin en önemli ilim ve irfan ocağı olan Kayseri Lisesi mensubu bir kısım mezunlar tarafından 4 Mayıs tarihinde yapacakları toplantı çağrısında 'alkol içmek isteyenlerin kendilerinin' yanlarında içeceklerini getirmesi' çağrısında bulunuldu.

Kayseri Liseliler'den alkollü toplantı
Kayseri GündemEditör

Kayseri'nin en köklü idadisi, Sultan Abdülhamid'in en önemli yadigarı Kayseri Lisesi mezunlarından bir grubun yaptığı toplantı çağrısında alkol içecek içmek isteyenlara kapı aralamaları, onbinlerce mezun veren Kayseri Lisesi mensuplarını derinden yaraladı.

Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından yazılan ve her okul giriş ve çıkışında okunan Lise marşında 'Kayseri Lisesinin Nura Koşan Gençleri' olarak nitelendirilen ve her nakaratında tüm gençlerin hançereden haykırdıkları 'Güçlüyüz Kuvvetliyiz İmanlıyız Hepimiz' sloganıyla bağdaşmayan bu çağrı Kayseri Lisesi mezunları tarafından hayret ve taaccüple karşılandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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