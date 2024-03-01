Kayseri Liseliler'den alkollü toplantı

Kayseri'nin en köklü idadisi, Sultan Abdülhamid'in en önemli yadigarı Kayseri Lisesi mezunlarından bir grubun yaptığı toplantı çağrısında alkol içecek içmek isteyenlara kapı aralamaları, onbinlerce mezun veren Kayseri Lisesi mensuplarını derinden yaraladı.

Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından yazılan ve her okul giriş ve çıkışında okunan Lise marşında 'Kayseri Lisesinin Nura Koşan Gençleri' olarak nitelendirilen ve her nakaratında tüm gençlerin hançereden haykırdıkları 'Güçlüyüz Kuvvetliyiz İmanlıyız Hepimiz' sloganıyla bağdaşmayan bu çağrı Kayseri Lisesi mezunları tarafından hayret ve taaccüple karşılandı.