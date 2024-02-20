Kayseri Model Fabrika 8. Öğren-Dönüş Lansmanı yapıldı

Kayseri Model Fabrika (KMF) 8. Öğren-Dönüş Lansmanı’nda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Model Fabrika, hız kesmeden Kayseri’yi dönüştürmeye devam edecek” dedi.

Kayseri Ticaret Odası Rıfat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen lansmana, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Kayseri Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, akademisyenler, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda açılış konuşmasını yapan Kayseri Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Şu ana kadar tamamlanan 90 projeye baktığımızda seçili ürün gruplarında yüzde 20 ile yüzde 240 arasında günlük üretim artışları sağlandı. 3 yıllık süre zarfında 85 farklı kurumdan, bin 500’ün üzerinde katılımcıya eğitimler verdik. Söz konusu projelerde OEE dediğimiz makine ekipman verimliliğinde yüzde 40’lara varan iyileşmeler yaşandı. Hemen her projemizde üniversite öğrencisi yetiştiriyoruz. Her projemizde 2’şer stajyer arkadaşımız görev alıyor. Şu ana kadar toplamda 180’in üzerinde öğrencimiz KMF’den eğitim alırken bunlardan 110’un üzerinde arkadaşımız projelerde görev aldı. Bu gençlerden 80’e yakını daha okulu bitmeden görev aldığı kurumda istihdam oldu. Bu gençlerden bir kısmı şuan aramızda. Onlarla gurur duyuyoruz. 8 akademisyenimiz projelerde görev alarak bilgilerini sahaya yansıtma imkanı buldu. Hem öğrenci hem de akademisyenlerin çalışmalara katılımının üniversite - sanayi işbirliğinin önemli örnekleri olduğunu düşünüyoruz. Bölgemize hizmet sunduğumuz gibi Bakanlığımızın KMF’ye güveninin bir nişanesi olarak Samsun Model Fabrika’nın kurulum görevini üstlendiğimizi belirtmek isterim. Şuan projede öğren dönüş safhasına geçmiş durumdayız. Malatya Model Fabrika’nın kurulumu ile ilgili Bakanlığımızın talebi üzerine ön analiz raporumuzu hazırlayıp kendilerine arz ettik” şeklinde konuştu.

‘Sürekli İyileştirme Ödülleri’ sürecini başlattıklarını dile getiren Büyüksimitci, kendini iyileştirme gayretinde olan paydaşlarını bu ödül sürecine davet etti. Büyüksimitci, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bugün KMF adına bir ilki daha yaşayacağız. Öncelikli hedefimiz Kayseri ve çevre iller olmak üzere yalın konusunda çaba sarf eden işletmelerimizi ve ekiplerini tanıyıp takdir etmek istiyoruz. Biz aslında bunu ‘Sürekli İyileşme Kültürü’ olarak tanımlıyoruz. Kaizen, kalite çemberi, iyileştirme projesi, 6 Sigma projesi gibi hangi ad altında olursa olsun yapılan iyileştirme çalışmalarını ödüllendirmek istiyoruz. Bu vesile ile ‘Sürekli İyileştirme Ödülleri’ sürecini başlatıyoruz. Bu anlamda kendini iyileştirme gayreti içinde olan tüm paydaşlarımızı bu ödül sürecine başvurmaya davet ediyorum. Tüm sanayicimiz, ticaret erbabı ve kurumunu iyileştirme gayreti içindeki paydaşlarımız için hayırlı olsun. Bu ödül süreci ‘Yalın Elçileri Platformu’ adını verdiğimiz KMF bünyesinde faaliyet gösteren bağımsız ekibimizin gayretleri ile doğdu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Projeler bağımsız değerlendiriciler eliyle değerlendirilip Jüri’nin nihai değerlendirmesi sonucu başvuran kurumlarımıza ulaşacak. Bu ödülleri de en az şu an içinde bulunduğumuz gibi gösterişli bir törenle sahiplerine takdim edeceğiz. Ödül süreci ile ilgili KMF uzmanı arkadaşımız birazdan sizlere ilave bilgiler sunacak.”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise konuşmasında, “Model Fabrika ile ilgili neler yapılacağı ve neler yapıldığı konuları işleniyordu. Bir şeyi itiraf etmek istiyorum. Dinlediğimde birçok başarılı anlatılan projenin alanda karşılığının olmadığını daha önce görmüş birisi olarak, işin gerçeği biraz da şüpheyle yaklaşmıştım. Cümleleri biraz süslü bulmuştum. Üniversite, sanayi odası ve ticaret odası işbirliğinin kağıt üzerinde mi kaldığı, alanda bunun karşılığının ne olduğu noktasında endişelerim olmuştu. Şunu samimiyetle söylüyorum. Ben her hafta 2-3 fabrikayı mutlaka gezen bir vali olarak, alanda gittiğim birçok fabrikada, ‘valim biz oturduğumuz yerden hem kendi servetimizi hem de milli serveti israf ediyormuşuz’ diyen birçok firmayla karşılaştım. Model Fabrika’ya dua eden bu sayede hem tasarrufa gittiklerini hem karlarını arttığını hem de üretimlerini artırdıklarını söyleyen birçok firmayla karşılaştım. Model Fabrika, hız kesmeden Kayseri’yi dönüştürmeye devam edecek diye ümidimi tekrarlıyorum” dedi.

Üretimde israfı yok ederek, verimliliğin artırılması gerektiğini sürekli vurguladıklarını dile getiren Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da, ”Bizim insanlarımız, sanayicilerimiz, üreticilerimiz gelenekçi bir yapıya sahip olsalar da; değişime, dönüşüme açık, inovasyona önem veren iş insanları. Onlarda buna inanır, bu proje de başarılı olur diye yola çıktık. Üretimde, kaynakların verimli kullanılması büyük önem kazandığını hep vurguladık. Üretimde tüm süreçlerde israfı yok ederek, verimliliğin artırılması gerektiğini de hep vurguluyoruz. Devir tasarruf devri. Bu noktada da Model Fabrikamızın hizmetlerini sunduğu yalın üretim, dijital dönüşüm unsurlarının hem imalatta verimliliği artırdığını hem de işletmelerimizin rekabetçiliğini artırdığını görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman, 2020 yılı Ocak Ayında kurduğumuz Kayseri Model Fabrikamız, ülkemizin en başarılı Model Fabrikalarından birisi oldu. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bizler model fabrika ile kar etmeyi değil, işletmelerimize kar ettirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeni bir ekonomik düzen kurulduğunu bu düzende yer almalarının gerektiğini belirten Gülsoy, “Değişen ve dönüşen müthiş rekabetin yaşandığı acımasız dünyada yaşıyoruz. İkiz dönüşümü kaçırmamamız gerektiğini her fırsatta söylüyorum. Yeni bir ekonomik düzen kuruluyor. Bu ekonomik düzende de bizim yer almamız lazım. Bunun için de maliyetlerimizi düşürmek, kaliteli uygun fiyata ürün satabilmek önemli, bütün dünyayı bir taraftan rakip, bir taraftan da müşteri olarak görmemiz gerekiyor. Model Fabrikanın önemi burada ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Kayseri Model Fabrika’nin bir başarı hikayesi olduğunu aktaran Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, “Bunu sadece biz söylemiyoruz. Ankara’da Bakanlık’ta kimlerle görüşsek, bize defalarca söylediler. Bu tabi ki hepimizi mutlu ediyor. Model Fabrika aslında uygulamalı bir eğitim kurumu. Yani üretim ortamının simülasyon şekilde imal edildiği ve orada eğitim süreciyle ilgili profesyonellere, yöneticilere, uygulayıcılara, mühendislere eğitimlerin verildiği bir kurum. Yeni bir fikir. Yalnızca Türkiye’ye değil, dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan bir fikir ama gerek Türkiye’de gerek dünyanın başka ülkelerinde şu anda Kayseri Model Fabrika’nın elde ettiği performansa ulaşabilen çok az model fabrika var” şeklinde konuştu.

Program, ödül töreni ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi.