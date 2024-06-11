Kayseri'nin cami sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) cami sayılarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre; Türkiye’de en çok cami bulunan ilimiz İstanbul oldu. Osmanlıya başkentlik yapmış olan İstanbul’u sırasıyla Konya ve Ankara takip ediyor.

TÜRKİYE’DE TOPLAM KAÇ CAMİ VAR?

Ülkemizde cami sayısı sürekli artmakta. Diyanet ve hayırseverlerin yardımları ile yapılan camiler Türkiye’nin dört bir yanında yükselmekte. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı istatistik rakamlarına göre; Türkiye’de toplam 89.817 cami bulunmakta.

Diğer İller ve Cami Sayıları

İstanbul: 3555

Konya: 3255

Ankara: 3199

Samsun: 2751

Kastamonu: 2605

Antalya: 2306

Şanlıurfa: 2107

Ordu: 2123

Diyarbakır: 2079

Trabzon: 2069

İzmir: 1920

Manisa: 1789

Bursa: 1762

Balıkesir: 1680

Giresun: 1616

Erzurum: 1625

Mersin: 1589

Zonguldak: 1522

Adana: 1483

Van: 1427

Kayseri: 1402

Sivas: 1375

Kahramanmaraş: 1363

TÜİK’in açıkladığı veriler göre Türkiye’de yıllara göre toplam cami sayıları şu şekilde;

2008 yılında 80 bin 53,

2010 yılında 81 bin 984,

2011 yılında 82 bin 693,

2012 yılında 84 bin 684,

2013 yılında 85 bin 412,

2014 yılında 86 bin 101,

2015 yılında 86 bin 762,

2016 yılında 87 bin 381,

2017 yılında 88 bin 21,

2018 yılında 88 bin 681,

2019 yılında 89 bin 259,

2020 yılında 89 bin 445,

2023 yılında 89 bin 817