Kayseri'nin cami sayısı açıklandı
Türkiye'deki 81 ilin cami sayıları açıklandı! Hangi şehirde kaç cami var? En çok cami hangi ilimizde? TÜİK merak edilen rakamları paylaştı. İşte Türkiye'nin 81 ilindeki cami sayısı ve en çok cami bulunan illerimiz…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) cami sayılarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre; Türkiye’de en çok cami bulunan ilimiz İstanbul oldu. Osmanlıya başkentlik yapmış olan İstanbul’u sırasıyla Konya ve Ankara takip ediyor.
TÜRKİYE’DE TOPLAM KAÇ CAMİ VAR?
Ülkemizde cami sayısı sürekli artmakta. Diyanet ve hayırseverlerin yardımları ile yapılan camiler Türkiye’nin dört bir yanında yükselmekte. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı istatistik rakamlarına göre; Türkiye’de toplam 89.817 cami bulunmakta.
Diğer İller ve Cami Sayıları
İstanbul: 3555
Konya: 3255
Ankara: 3199
Samsun: 2751
Kastamonu: 2605
Antalya: 2306
Şanlıurfa: 2107
Ordu: 2123
Diyarbakır: 2079
Trabzon: 2069
İzmir: 1920
Manisa: 1789
Bursa: 1762
Balıkesir: 1680
Giresun: 1616
Erzurum: 1625
Mersin: 1589
Zonguldak: 1522
Adana: 1483
Van: 1427
Kayseri: 1402
Sivas: 1375
Kahramanmaraş: 1363
TÜİK’in açıkladığı veriler göre Türkiye’de yıllara göre toplam cami sayıları şu şekilde;
2008 yılında 80 bin 53,
2010 yılında 81 bin 984,
2011 yılında 82 bin 693,
2012 yılında 84 bin 684,
2013 yılında 85 bin 412,
2014 yılında 86 bin 101,
2015 yılında 86 bin 762,
2016 yılında 87 bin 381,
2017 yılında 88 bin 21,
2018 yılında 88 bin 681,
2019 yılında 89 bin 259,
2020 yılında 89 bin 445,
2023 yılında 89 bin 817