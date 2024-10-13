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  • Kayseri'nin göbeğinde düğün kan bulandı: Maganda kuzenini öldürdü

Kayseri'nin göbeğinde düğün kan bulandı: Maganda kuzenini öldürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir düğünde tüfekle havaya ateş açan maganda, kuzenini başından vurarak öldürdü.

Kayseri'nin göbeğinde düğün kan bulandı: Maganda kuzenini öldürdü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Kadir Has Kongre Merkezi ilerisinde bir düğünde tüfekle havaya ateş açan şahıs, kuzenini başından vurarak öldürdü.

Kayseri'nin göbeğinde düğün kan bulandı: Maganda kuzenini öldürdü

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde bulunan bir düğünde meydana gelen olayda M.İ., havaya tüfekle ateş açtı. M.İ.’nin tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu olan S.İ.’nin başına isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan S.İ.’yi ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. S.İ.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi M.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirirken, S.İ.’nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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