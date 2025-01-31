Kayseri'nin Kadim Bağ Kültürü Bu Müzede Yaşayacak

Melikgazi Belediyesi, türkülere konu olan bağ ve bağcılık kültürünün yeniden yaşatılması için Germir Mahallesi'nde 150 yıllık geçmişe sahip konağı restore ederek, tarihi mirasına sahip çıktı.

Kayseri'nin Kadim Bağ Kültürü Bu Müzede Yaşayacak

Kısa Zaman Sonra Tarihi Konak Kapılarını Yeniden Aralayacak

Kayseri'de bağcılık kültürünün önemli olduğunu bu kültürün devam etmesi için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Germir Mahalle'miz 150, 200 yıllık konakların ve kilisenin bulunduğu çok şirin, güzel bir mahalle. Germir'de 150 yıllık bir tarihi olan konağı yeniden restore ettik. Konakta bir zamanlar Bakkaloğlu ailesi yaşıyordu.  Neredeyse tamamen yıkılmış çok kötü halde olan Bakkaloğlu Konağı'nı sahipleriyle anlaşarak devraldık. Bu konağımızı artık Bağ Müzesi olarak işlevlendiriyoruz. Burada yeniden ceviz, kaysı, kiraz, dut yetişecek, kuyulardan yeniden sular çekilecek. Bağ müzesinin bu mahalle de yeniden hayat bulması ile çevresindeki Tavlusun ve Derevenk Vadisi de yeniden canlanacaktır diye düşünüyorum. Restorasyon tamamlandı, peyzajını ve konağın çağına uygun olan tefrişatını kısa zamanda yaparak burayı örnek bir müze olarak hayata geçireceğiz. Melikgazi Bağ Müzemiz ile Kayseri'nin kadim bağ kültürünü gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz. Tarihi yapılarımızı gelecek nesillere aktarırken, bu yapılarımıza fonksiyon yükleyerek yeniden işlevlendiriyoruz. Böylece tarihi mekanlarımız yeniden hayat bularak eski güzel günlerine yeniden dönmüş oluyor.  Çok emek vererek restorasyonu tamamlanan konağımızda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Melikgazi’mize ve Kayseri’mize hayırlı olsun.” dedi.

 

Haber Merkezi

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