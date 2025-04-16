Kayseri'nin karşılıksız çek oranı yılın ilk 3 ayında patladı

Türkiye Bankalar Birliği’nin 2025 yılının ilk çeyreğine dair açıkladığı verilere göre, Kayseri’de karşılıksız çeklerde çarpıcı bir artış yaşandı. Ocak-Mart döneminde bankalara ibraz edilen karşılıksız çek tutarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 274,14 oranında artarak 196,1 milyon TL'den 734,1 milyon TL’ye fırladı. Yılın ilk üç ayında Kayseri’de bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı da yüzde 23,31 artarak 25,8 milyar TL’ye ulaştı. Bu dönemde 7 bin 309 keşideciye ait 53 bin 295 adet çek işlem gördü. Ancak keşideci sayısında yüzde 54,6’lık, ibraz edilen çek adedinde ise yüzde 25,74’lük düşüş dikkat çekti.2025'in ilk çeyreğinde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan bin 150 adet çek, 362 keşideciye ait oldu. Kayseri, bu verilerle karşılıksız çek tutarında Türkiye genelinde 11. sırada yer aldı. Listenin başında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya bulunuyor.