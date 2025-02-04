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Kayseri'nin Kültürel ve Turistik Atılımına Bakanlıktan Tam Destek!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'yu makamlarında ziyaret ederek, ilçenin kültürel ve turizm potansiyeli üzerine önemli istişarelerde bulundu.

Kayseri'nin Kültürel ve Turistik Atılımına Bakanlıktan Tam Destek!

Ziyaret sonrası sosyal medyada bir paylaşım yapan Ersoy, görüşmenin verimli geçtiğini vurguladı ve şöyle dedi:
"Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcımız Sayın Batuhan Mumcu’yu, Bünyan Belediye Başkanımız Selahattin Metin ile birlikte ziyaret ettik. İlçemizin kültürel ve turizm potansiyelini geliştirmek adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Destekleri için Sayın Bakanımıza ve Bakan Yardımcımıza teşekkür ederiz. #SevdamızKayseri #SevdamızBünyan"

 

Haber Merkezi

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