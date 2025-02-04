Kayseri'nin Kültürel ve Turistik Atılımına Bakanlıktan Tam Destek!

Ziyaret sonrası sosyal medyada bir paylaşım yapan Ersoy, görüşmenin verimli geçtiğini vurguladı ve şöyle dedi:

"Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcımız Sayın Batuhan Mumcu’yu, Bünyan Belediye Başkanımız Selahattin Metin ile birlikte ziyaret ettik. İlçemizin kültürel ve turizm potansiyelini geliştirmek adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Destekleri için Sayın Bakanımıza ve Bakan Yardımcımıza teşekkür ederiz. #SevdamızKayseri #SevdamızBünyan"