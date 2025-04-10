Kayseri'nin Modernleşme Sürecine 3.705 milyarlık yatırım katkısı

Bu projeler, kentin sosyal, kültürel ve sportif altyapısını güçlendirerek sadece fiziksel yapıları değil, Kayseri’nin geleceğini de şekillendirmekte. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı, spor salonlarından kütüphanelere, sosyal yaşam merkezlerinden müzelere kadar geniş bir yelpazede toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmektedir.

Önemli Projeler

Son 6 yılda öne çıkan projeler arasında kapalı spor salonları, sosyal yaşam merkezleri, kütüphane binaları, engelsiz yaşam merkezi, millet bahçesi, kapalı yüzme havuzları ve BMX parkuru gibi yatırımlar yer almaktadır. Ayrıca, Erciyes Kayak Okulu ve Beyazşehir Sosyal Tesisleri gibi projeler, kültürel mirasa katkıda bulunarak şehrin turistik cazibesini artırmaktadır.

Ekonomik yaşamı desteklemek amacıyla, pazar yerleri, misafirhaneler, kafeterya ve restoran tesisleri gibi projeler de geliştirilmekte. Trafik sinyalizasyon merkezi ve yol yapım çalışmaları ile ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, Kayseri'nin modern bir şehir kimliği kazanmasına katkı sağlıyor.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Kayseri’nin yeşil alanlarının düzenlenmesi ve geri dönüşüm tesisleri gibi çevre dostu projeler, sürdürülebilir bir gelecek için de önemli adımlardır. Ayrıca, Sümer Amatör Spor Kompleksi, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve Sentetik Çim Sahalar gibi spor altyapıları, şehrin spor potansiyelini artırmayı hedeflemektedir.

Kayseri’nin Geleceği İçin Devam Eden Yatırımlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sadece büyük projelerle değil, aynı zamanda mahalle ölçekli hizmetlerle de yaşam standartlarını yükseltmektedir. Hayata geçirilen projelerle Kayseri, Türkiye’nin en gelişmiş şehirlerinden biri olma yolunda ilerlemektedir. Önümüzdeki dönemde de kentin gelişimini sürdüren vizyon projelerle büyümeye devam edileceği belirtiliyor.