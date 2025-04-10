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Şehir Bülteni'nin 63.sayısı dijital ortamda yayınlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılından bu yana düzenli olarak yayımladığı Şehir Bülteni'nin 63'üncü sayısını dijital platformda vatandaşların erişimine sundu. Artık belediye hizmetleri ve projeleri, cep telefonları, tabletler ve bilgisayarlar üzerinden kolayca takip edilebilecek.

Şehir Bülteni'nin 63.sayısı dijital ortamda yayınlandı

Belediye, şeffaf ve erişilebilir bir yönetim anlayışıyla hizmetlerini duyurmaya devam ediyor. Şehir Bülteni'nin bu sayısı, "Gerçek Belediyecilik Vizyonu" manşeti ile dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri ziyaretinde vurgulanan gerçek belediyeciliğe de atıfta bulunuyor.

Bültende yer alan bilgiler arasında, Kayşehir’in altyapı yatırımları, Ulaşım A.Ş., KAYMEK, Erciyes A.Ş. ve KASKİ’nin yürüttüğü faaliyetler detaylı bir şekilde aktarılıyor.

Kayserililer, Şehir Bülteni'nin dijital yayınına Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi www.kayseri.bel.tr adresinden ulaşarak, belediyenin gerçekleştirdiği projeler ve hizmetler hakkında güncel bilgilere kolaylıkla erişebilecekler.

Haber Merkezi

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