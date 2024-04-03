Kayseri Pınarbaşı Belediyesinin seçimleri iptal edildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı Belediyesi seçimlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kayseri Pınarbaşı Belediyesinin seçimleri iptal edildi
Kayseri GündemEditör

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı Belediyesi seçimlerinin iptal edildiğini duyurdu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptığımız itirazlar sonucunda İlçe Seçim Kurulu Pınarbaşı Belediye Seçimleri ve Meclis Üyesi seçimlerinin iptali ve yeniden yapılmasına 6 kabul oyu ve 1 red oyu ile karar vermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yönlendirmeler ile yine boşa düştünüz. Ben size genel başkanlık yapmış birisi olarak sizin üslubunuzla cevap vermeyeceğim. Ama şunu bilin ki beni de sizi de tüm Türkiye artık daha iyi tanıyor. Bugün benim doğum günüm, kutlu olsun. Sevdamız Pınarbaşı" dedi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Pınarbaşı ilçesini helal oyla kazanan başkanımızı tebrik ediyorum'
CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Pınarbaşı ilçesini helal oyla kazanan başkanımızı tebrik ediyorum”
Komşularıyla kavga eden ünlü sanatçı ve oğluna ceza yağdı
Komşularıyla kavga eden ünlü sanatçı ve oğluna ceza yağdı
Ali Yedikaya: 'Asgari ücretliden vergi alınmasını sindiremiyorum'
Ali Yedikaya: 'Asgari ücretliden vergi alınmasını sindiremiyorum'
8 asırlık camide 80 kişi itikafa girdi
8 asırlık camide 80 kişi itikafa girdi
Başkan Büyükkılıç mazbatayı aldı Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'ni ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç mazbatayı aldı Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'ni ziyaret etti
Sandığa küsenlerin oranı arttı
Sandığa küsenlerin oranı arttı