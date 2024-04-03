Pınarbaşı seçimleri iptal edildi
Pınarbaşı'nda yapılan seçimlere MHP'nin itirazı yanıt buldu. İlçe seçim kurulunun kararıyla seçim iptal edildi.
31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimleri sonrasında Pınarbaşı’nda ki sonuçlara MHP itiraz etmişti. Yapılan itiraz ilçe seçim kurulu tarafından kardeş bağlandı. 7 üyeden 1’i red, 6’sı üye ise seçim iptali yönünde oy kullandı.
Pınarbaşı’nda yapılan seçimlerinde iptal edilerek 2 Haziran’da yapılmasına karar verildi.
CHP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Deniz Yağan, en yakın MHP adayı Memduh Uzunoğlu'na 324 oy far atarak 5082 oy almıştı.
Haber Merkezi
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