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Narkotikten bir haftada 16 operasyon: 9 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 haftada yapılan 16 operasyonda yakalanan 9 şahıs tutuklandı.

Narkotikten bir haftada 16 operasyon: 9 kişi tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 1 haftada yapılan 16 operasyonda yakalanan 9 şahıs tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14-21 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplam 16 operasyon gerçekleştirildi . Operasyon kapsamında 37 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, 9 şahıs adli makamlar tarafından tutuklandı.

Düzenlenen operasyonlarda, 6 kilo 548,14 gram narkotik madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

İHA
Kayseri Gündem

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