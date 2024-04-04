Kayseri polisinden şok uygulama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel harekat polisi destekli şok uygulama yapıldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 8 kişiye işlem yapıldı.

Kayseri polisinden şok uygulama
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel harekat polisi destekli şok uygulama yapıldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 8 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerince 28 ekip, 2 Özel Harekat unsuru ve 99 personelle şok uygulama yapıldı. 121 kişinin sorgulandığı uygulamada 528 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli şahsa ’Uyuşturucu veya Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak / Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan, 6 kişiye ise ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı. Uygulama çerçevesince ayrıca 7 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 8 bin 230 TL adli para cezası suçundan 1 kişi olmak üzere toplam 6 aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kayseri polisinden şok uygulama
İHA
Kayseri Gündem

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