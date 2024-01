Kayseri protokolünden 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajları

Kayseri protokolü, 10 Ocak ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla mesajlar yayımladı.

Vali Gökmen Çiçek’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslek olan gazetecilik mesleği, demokrasinin temel taşlarından biridir. Gazetecilerimiz, gerçekleri araştırıp, doğru bilgiyi topluma ulaştırarak halkın bilinçlenmesine ve doğru kararlar almasına yardımcı olmakta, tarafsızlık, objektiflik ve dürüstlük gibi değerlere bağlı kalarak, gerçekleri araştırmakta ve analiz etmektedirler. Vatandaşlarımızla kurumlarımız arasında köprü vazifesi görerek, demokrasimizin sağlıklı bir şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde yol gösterici çalışmalarda bulunan gazetecilerimiz, demokrasimizin ve sivil toplumun gelişmesinde önemli rol üstlenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde vatandaşları gelişen olaylar hakkında aydınlatmak için büyük bir özveri ile çalışırken, önemli bir kamu görevini de icra etmektedirler. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirip, kamuoyunun doğru ve tarafsız olarak bilgilendirilmesinde önemli rol oynayan, İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesine çalışmalarıyla katkıda bulunan tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, vatandaşın gözü, kulağı, sesi olan tüm basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik etti. Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında medyanın günümüzde toplumsal yaşama katkı sağlayan en önemli alanlardan biri olduğunu ve en önemli güç kaynağının ise demokrasinin dördüncü gücü olarak işleyiş göstermesi olduğunun altını çizdi. 10 Ocak gününün önemine işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “16’ncı yüzyılda haber mektupları, haber kitapları daha sonra almanak adıyla hayatımıza giren gazete ve gazetecilik mesleği ilk günden bu zamana kadar insanlık tarihinde çok önemli bir yer tutmuştur. Bu önemli tarihlerden birisi de 10 Ocak 1962 günüdür. 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu’nun Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü, 1962’den itibaren basın camiasında bir kutlama günü olmuştur” diye konuştu.

Geçmişten bugüne önemli bir gelişme gösteren Türk basınının bu zamana kadar önemini hiç kaybetmediğine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, medyanın değeri ve öneminin, demokrasi toplumlarının göz ardı edemeyeceği bir niteliğe sahip olduğunu ifade etti. Büyükkılıç, demokratik ve şeffaf toplumun temel yapı taşlarından biri olan medyanın vatandaşın gözü, kulağı, sesi olarak yüklendiği sorumluluğu yerine getirmeyi sürdürdüğünü, ilkeli, tarafsız, sorumlu görev bilinciyle kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunmaya devam ettiğini belirtti. Kayseri medyasının, dezenformasyondan uzak bir şekilde vatandaşları doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getirdiğini de anlatan Başkan Büyükkılıç, son dönemdeki dijital medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkânlar doğrultusunda meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılmasının hayati önemde olduğunun da altını çizdi.

Büyükkılıç, adeta bir açık hava müzesi olan Kayseri’deki basın sektöründe çalışan ve emek veren gazetecilerin yağmur, çamur demeden, zaman zaman canlarını da tehlikeye atmak suretiyle fedakârca ve özverili çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ülkemizde ve şehrimizde önemli bir görev üstlenen basın mensuplarımız ile yerel yönetimler olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye özen gösteriyoruz” dedi.

Başkan Yalçın: "Çalışan Gazeteciler Günü’nün mesleki açıdan olumlu gelişmelere vesile olmasını diliyorum”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, zor şartlar altında dahi bu önemli görevi yerine getiren basın mensuplarının her türlü takdiri hak ettiğini belirtti.

Başkan Yalçın mesajında gazeteciliğin zor olmakla birlikte aynı zamanda sorumluluğu büyük bir meslek olduğuna dikkat çekerek, “Gazetecilik, halkın gözü ve kulağı olan ve bu haliyle kamuoyunun haber alma hakkını yerine getiren önemli bir meslektir. Elinde fotoğraf makinesi veya kamerasıyla soğuk sıcak, yağmur çamur, gece gündüz demeden zor şartlarda haber peşinde koşan muhabirinden sayfasını çizen, görüntüsünü montajlayan ekibe kadar bütün basın mensupları gerçekten önemli bir işe imza atmaktadır. Her türlü sıkıntıya rağmen bin bir güçlükle gazete çıkaranların, yayıncılık yapanların çabaları alkışı hak etmektedir. Bu vesile ile gazeteci arkadaşlarımızı tebrik ediyor, Çalışan Gazeteciler Günü’nün mesleki açıdan olumlu gelişmelere vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar: "Basın çalışanları, halkın sesidir"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; basın çalışanlarının halkın sesi olduğuna vurgu yaptı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında; şu ifadelere yer verdi:

“Son derece dinamik bir meslek olan gazetecilik, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşımaktadır. Bunun yanı sıra bu mesleği yapan gazeteci kardeşlerimiz, düşünceleri ve yorumları ile demokrasinin güçlenmesine katkı sunmakta, yaşanan sorunları ve yapılan çalışmaları gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına yardımcı olmaktadırlar. Kalemini her zaman doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmekte ve toplumun sesi olmaktadırlar. Böylesi önemli bir vazifeyi üstlenmiş olan basın çalışanlarının hassasiyetlerinden bazıları da şüphesiz ki; meslek etiğinin çiğnenmemesi, insanların kişilik haklarına saygı gösterilmesi konusudur. Bu hassasiyetlere özen göstererek, çok zor şartlar altında vatandaşın haberi alabilmesi için canla başla çalışan basın mensuplarının, harcadıkları çabayı görmemek ve takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin ve Kocasinan’ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerine çalışmalarıyla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İlimizde şevkle, fedakarca çalışan, işini hakkıyla yapmak için çabalayan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, güzel haberlere ulaşmalarını dilerim.”

Başkan Palancıoğlu: "Kamuoyunun aydınlatılmasında basın önemli bir görev üstleniyor"

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle yayınladığı kutlama mesajında, Türk milletinin sesi, vicdanı olan, doğru ve ilkeli gazetecilik yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik etti.

Basın mensuplarının zor ve önemli bir görev icra ettiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Kamuoyunun aydınlatılmasında basın önemli bir görev üstleniyor. Doğru ve tarafsız bilgiye kısa sürede ulaşılmasını sağlayan gazetecilik mesleği, bu anlamda sorumluluğu da büyük. Hizmetlerimizi basın sayesinde vatandaşlarımıza duyurduk, anlattık. Bu anlamda bizlerden desteğini esirgemeyen tüm basın mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemizin kalkınması, ilimizin ve ilçemizin gelişmesi için gazetecilerimiz de üzerine düşeni fazlasıyla yapmakta. sağ olsunlar. 2024 yılında da sağlıcakla güzel haberler vermelerini diliyorum. Gerek ulusal basın temsilcilerimiz, gerekse yerel basın mensuplarımız Melikgazi’mizde gelişen haberleri yayın organlarına taşıyarak, vatandaşların doğru ve hızlı bilgilenmesi için çaba sarf ediyorlar. Her an, her yerde ve büyük bir özveri ile görevinin başında olan basın çalışanları bu görevi ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Bu vesileyle gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakârca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarı ve mutluluk diliyorum. Vefat eden basın mensuplarımızı da rahmetle anıyorum.”

OSB Başkanı Yalçın: "Gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde çok önemli bir görevi ifa etmektedirler"

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Yalçın mesajında, “Gazetecilik, toplumun haber alma hakkını sağlayan, kamu yararını gözeten, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu mesleği icra ederken zorluklara göğüs geren, meslek etiğine bağlı kalan, tarafsız ve doğru habercilik yapan tüm gazetecileri saygıyla selamlıyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.” dedi.

OSB Başkanı Mehmet Yalçın Yalçın mesajını şu şekilde sürdürdü:

“Milletimizin haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Zor şart ve imkânlar içerisinde, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Ayrıca yerel basın mensupları, kamuoyunu aydınlatma görevlerinin yanı sıra bulundukları ilin sosyal, kültürel, ekonomik yönden gelişimine de büyük katkı sağlamaktadır. Basının başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından önem arz etmektedir. Gazetecilerimizin sahip oldukları bu sorumluluk ile ilimizin ve ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edeceklerine olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle mesleklerini büyük bir özveriyle ifa eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Başkan Büyüksimitci’nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı bir açıklama yaparak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Başkan Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

“Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basın, demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biridir. Gazetecilik fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor bir meslektir. Zamana karşı ve stres altında işlerini icra eden basın mensuplarımız, düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmekte ve bu anlamda kamusal bir görevi de yerine getirmektedirler. Bu sorumlulukların bilinciyle zor şartlara rağmen görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin bu çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır. İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişim süreci ve haberciliğin dijitalleşmesi gazetecilik mesleğinde bir takım değişiklikleri beraberinde getirdi. Yazılı ve görsel medyanın yanında internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişim artık çok farklı mecralardan gerçekleşebilmektedir. Bu noktada bilginin doğruluğu öne çıkmakta ve basın mensuplarımız gösterdikleri hassasiyetle toplumu doğru bilgiyle buluşturmaktadır. İnanıyorum ki, basın kuruluşları ve basın çalışanları, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, hızlı ve objektif habercilik anlayışı ile kamu vicdanının sesi olmaya devam edeceklerdir. Bu vesile ile öncelikle şehrimizde görev yapan basın mensuplarımız başta olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum.”

Başkan Sarıkaya’nın mesajı

Kayseri Mobilyacılar Odası, Erciyes KSS Yapı Kooperatifi ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada özgür basının toplumun ortak değeri olduğunu söyledi.

“Güçlü basın şehirleri de güçlendirir”

Kayseri Mobilyacılar Odası, Erciyes KSS Yapı Kooperatifi ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Görsel, yazılı ve işitsel mecralarda görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Ercan Sarıkaya, basının, içinde yaşadığı toplumları güçlendirme gibi önemli bir rolü bulunduğunu belirtti.

Kayseri Mobilyacılar Odası, Erciyes KSS Yapı Kooperatifi ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, basının toplumları ileriye taşıyan unsurlardan birisi olduğunu söyledi. Basının toplum dinamiklerini hareketlendirme fonksiyonu üzerinde duran Başkan Sarıkaya, “Toplumlarda gelişmeyi sağlayacak tüm unsurların bir çarkın dişlisi misali birlik beraberlik içerisinde çalışması şehirler ve ülkelerin gelişmesinde en önemli etkendir. Bu anlamda basın hem çarkın önemli bir dişlisidir, hem de bu dişlide yer alan toplum dinamiklerini harekete geçirme fonksiyonunu üstlenmektedir. Özgür ve güçlü basın kuruluşları gelişmenin de önemli bir parçasıdır. Bu anlamda gazetecilerimizin ve görev yaptıkları yazılı, görsel ve işitsel tüm basın kuruluşlarının toplumların ortak değeri olduğunu düşünüyorum. Bu değerin görevini en iyi şekilde icra etmesi her ferdin lehine olacaktır” dedi.

Basın mensuplarının fedakarca görev yaptığını da vurgulayan Başkan Ercan Sarıkaya, Kayseri basını başta olmak üzere toplumun müşterek sesi olmak için gayret gösteren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik etti.