Kayseri, Şehitler ve Gazze için ayağa kalktı

7 Ekim'den bu yana Gazze ve Filistin de devam eden 30.000'den fazla masum insanın ölümüne 60.000'den fazla insanın da yaralanmasına sebep olan İsrail soykırımına karşı Gazze'ye destek vermek, kuzey Irak'ta pençe kilit bölgesinde şehit olan askerlerimiz için Kayseri'de görkemli bir yürüyüş ve miting yapıldı.

PAYLAŞ
  • 25.12.2023 13:26
  • Güncelleme: 25.12.2023 13:38
Kayseri, Şehitler ve Gazze için ayağa kalktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivil toplum kurumlarının oluşturduğu Filistin’e destek  grubu tarafından organize edilen program 23 Aralık cumartesi günü saat 14:00’te Kayseri Büyükşehir belediyesi önünden yürüyüşle başladı. Şehitler ve Gazze için atılan sloganlarla başlayan ve Cumhuriyet meydanına kadar devam eden yürüyüş boyunca, Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun pkk kahrolsun İsrail, kahrolsun pkk kahrolsun ABD, Hamas‘a selam direnişe devam sloganları göklere yükseldi.

Yürüyüş ekibinin Cumhuriyet meydanına ulaşması ve  Sadi Özmen’in sunumu ile birlikte miting programına geçildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan “Şehitlere saygı, teröre lanet ve Filistin’e destek” mitinginde sivil toplum kurumları adına Şahin İbrahim Güleryüz, Prof.Dr. Şahin Güven, şehir adınada Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç birbirinden anlamlı mesajlar içeren konuşmalar yaptılar.

Sanatçı Harun Kayasandık tarafından Cumhuriyet meydanını dolduran kalabalığı coşturan ezgileri ile ayrı bir anlam kazanan mitingin sonunda, Kayseri il müftüsü Yusuf Akkuş'un yaptığı anlamlı Dua katılımcıların Amin nidaları ile son buldu.

Miting Komitesi üyesi  ve Kayseri gönüllü kültür kuruluşları platformu başkanı Ahmet Taş, bazı basın organlarında 50 bin kişilik bir katılımla yapıldığı yazılan miting için, Kayseri Valiliğine, Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyelerine, Erciyes ve Kayseri Üniversitesi yönetimlerine, Cemaatlere, sivil toplum kurumlarına, Kayseri basınına, il müftülüğüne, Gençlik ve Spor il müdürlüğüne ve Kayseri halkına çok teşekkür ettiğini bildirdi. Taş, pençe  kilit harekat bölgesi şehitlerine rahmet, milletimize başsağlığı dileklerini bildirdi. Gazze’de katledilen 30 bin Müslümana rahmet, yaralı 60 bin kişiye geçmiş olsun dileklerinide bildirdi.


 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Fiyat listesi 'fahiş fiyat uygulanıyor' düşüncesini önler'

'Fiyat listesi 'fahiş fiyat uygulanıyor' düşüncesini önler'

6'ncı şiir yarışmasında kazananlar belli oldu

6'ncı şiir yarışmasında kazananlar belli oldu

Kayseri'de 15 erkekten ikisi Peygamberimizin adını taşıyor

Kayseri'de 15 erkekten ikisi Peygamberimizin adını taşıyor

Dijital şiddete karşı 'E-Spor Merkezi'

Dijital şiddete karşı 'E-Spor Merkezi'

Talas'ta bıçaklı Kavga: 2 kişi yaralandı

Talas'ta bıçaklı Kavga: 2 kişi yaralandı

'Fazla şeker tüketimi ciltte kırışıklığa neden oluyor'

’Fazla şeker tüketimi ciltte kırışıklığa neden oluyor’

Çok Okunanlar
1
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

2
Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

3
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

4
Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

5
OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

6
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aranan 24 şahıs yakalandı

Aranan 24 şahıs yakalandı

Büyükşehir'den sanayi girişinde önemli çalışma

Büyükşehir'den sanayi girişinde önemli çalışma

DAHA FAZLA
Her mevsim kırsala destek

Her mevsim kırsala destek

Kayseri, Şehitler ve Gazze için ayağa kalktı

Kayseri, Şehitler ve Gazze için ayağa kalktı

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 2.7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 2.7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayserispor'da flaş gelişme: Kemen sözleşmesini feshetti

Kayserispor'da flaş gelişme: Kemen sözleşmesini feshetti

Kayseri'de ilk olan 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'na yoğun ilgi

Kayseri'de ilk olan 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'na yoğun ilgi