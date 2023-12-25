Kayseri, Şehitler ve Gazze için ayağa kalktı

Sivil toplum kurumlarının oluşturduğu Filistin’e destek grubu tarafından organize edilen program 23 Aralık cumartesi günü saat 14:00’te Kayseri Büyükşehir belediyesi önünden yürüyüşle başladı. Şehitler ve Gazze için atılan sloganlarla başlayan ve Cumhuriyet meydanına kadar devam eden yürüyüş boyunca, Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun pkk kahrolsun İsrail, kahrolsun pkk kahrolsun ABD, Hamas‘a selam direnişe devam sloganları göklere yükseldi.

Yürüyüş ekibinin Cumhuriyet meydanına ulaşması ve Sadi Özmen’in sunumu ile birlikte miting programına geçildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan “Şehitlere saygı, teröre lanet ve Filistin’e destek” mitinginde sivil toplum kurumları adına Şahin İbrahim Güleryüz, Prof.Dr. Şahin Güven, şehir adınada Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç birbirinden anlamlı mesajlar içeren konuşmalar yaptılar.

Sanatçı Harun Kayasandık tarafından Cumhuriyet meydanını dolduran kalabalığı coşturan ezgileri ile ayrı bir anlam kazanan mitingin sonunda, Kayseri il müftüsü Yusuf Akkuş'un yaptığı anlamlı Dua katılımcıların Amin nidaları ile son buldu.

Miting Komitesi üyesi ve Kayseri gönüllü kültür kuruluşları platformu başkanı Ahmet Taş, bazı basın organlarında 50 bin kişilik bir katılımla yapıldığı yazılan miting için, Kayseri Valiliğine, Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyelerine, Erciyes ve Kayseri Üniversitesi yönetimlerine, Cemaatlere, sivil toplum kurumlarına, Kayseri basınına, il müftülüğüne, Gençlik ve Spor il müdürlüğüne ve Kayseri halkına çok teşekkür ettiğini bildirdi. Taş, pençe kilit harekat bölgesi şehitlerine rahmet, milletimize başsağlığı dileklerini bildirdi. Gazze’de katledilen 30 bin Müslümana rahmet, yaralı 60 bin kişiye geçmiş olsun dileklerinide bildirdi.



