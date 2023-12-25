Melikgazi, daha etkin ve seri hizmet için araç filosuna 130 araç kazandırdı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, göreve geldiği günden bu zamana kadar daha seri ve etkin hizmet etmek için araç filosuna 130 yeni iş makinesi kazandırdı.

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  • 25.12.2023 13:06
  • Güncelleme: 25.12.2023 16:11
Melikgazi, daha etkin ve seri hizmet için araç filosuna 130 araç kazandırdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, göreve geldiği günden bu zamana kadar daha seri ve etkin hizmet etmek için araç filosuna 130 yeni iş makinesi kazandırdı.

Yeni araçlarla Melikgazi’nin hizmet kapasitesi arttı

Çalışmaların yapılmasında kaynaklarını doğru kullanan Melikgazi Belediyesi, daha fazla noktada, daha seri çalışmalar yapmak için araç filosunu yeni iş makineleri ile her yıl güçlendirdi.

Melikgazi Belediyesi’ne daha fazla araç kazandırdıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemize hizmet etmek için mücadele ederken aynı zamanda da belediyemizin iş makinesi araç gereç ve diğer altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımıza en son teknoloji ile üretilmiş araçlarla hizmet etmeye gayret ettik. Gelişen ve büyüyen bir ilçede her zaman ihtiyaçlar ve talepler de artış gösterir. Melikgazi Belediyesi olarak hizmet alanımız her geçen gün artıyor. Yeni iş makineleri belediyemizin envanterini güçlendirmektedir ve belediye birimlerimize önemli katkı sağlamaktadır. İşlerimizi kolaylaştırmak, hizmette verimliliği arttırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için araç parkımızı ilçemizde 2019 yılından bu güne kadar güçlendirdik. Hizmet kalitesinin artması ve daha hızlı hizmet edebilmek için iş makinesi ve araçlar son derece önemli. Çünkü araç parkımız ne kadar güçlü ve kuvvetli olursa, hizmetlerimizde o denli hızlı olacak inancıyla hareket ettik. Aldığımız yeni araçlarla belediyemizin iş yapma kapasitesi arttı. Altyapı ve üstyapı inşasında kaliteli, hızlı ve etkin bir çalışma sürdüren ekiplerimize yardımcı olması için 2019 yılından bu zamana kadar 130 adet iş makinesi ve araç satın aldık. Melikgazi halkına en iyi hizmeti vermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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İHA

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