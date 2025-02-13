Kayseri, 'Şehrin Ekonomisi' Programında masaya yatırıldı

Başkan Büyükkılıç, programın önemine değinerek, Kayseri'nin turizmde öne çıkan Erciyes Kayak Merkezi'nden, ekonomide lider konumda olan Erciyes Anadolu Holding’e kadar birçok değere sahip olduğunu vurguladı. Kayseri'nin inovatif ve kreatif özelliklere sahip müteşebbis ruhuyla öne çıktığını belirten Büyükkılıç, “6 bin yıl önce ticaretin merkezi olarak anılan Kayseri, dört organize sanayi bölgesiyle bugün de bu geleneği sürdürüyor” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'nin ithalatının iki katı ihracat yaptığını ve sürekli katma değer ürettiğini belirterek, Anadolu'nun ortasında mucizeler gerçekleştirdiğini ifade etti. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise Kayseri'nin üretim, ticaret ve girişimciliğin kalbinin attığı şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri'nin girişimcilik ve inovasyon alanında kendini ispat ettiğini, ancak artık bu başarıları sürdürülebilir hale getirmenin zamanının geldiğini belirtti.

Panelde, ‘Üreten Şehir Kayseri & İhracat ve İş Dünyası’nın Beklentileri’ konuları ele alınırken, programın sunuculuğunu A Haber Spikeri Merve Tepe üstlendi.