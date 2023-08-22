Kayseri Şeker'den Rekor Ücret Zammı

Kayseri Şeker ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası ŞEKER-İŞ arasında, Kayseri Şeker işyerleri için işletme seviyesinde akdedilen 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İki yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi çerçevesinde ücretlere ilk yıl için yüzde 107.49 oranında zam yapılırken, önümüzdeki yıl içinde enflasyon oranında artış yapılması kararı alındı.

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  • 22.08.2023 16:31
  • Güncelleme: 22.08.2023 16:44
Kayseri Şeker'den Rekor Ücret Zammı
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Kayseri Şeker ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası ŞEKER-İŞ arasında, Kayseri Şeker işyerleri için işletme seviyesinde akdedilen 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İki yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi çerçevesinde ücretlere ilk yıl için yüzde 107.49 oranında zam yapılırken, önümüzdeki yıl içinde enflasyon oranında artış yapılması kararı alındı.

Kayseri Şeker’den sendikalı işçilerine zam müjdesi geldi. Kayseri Şeker ile ŞEKER-İŞ arasında, Kayseri Şeker işyerleri için işletme seviyesinde akdedilen 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İki yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi çerçevesinde ücretlere ilk yıl için ortalama yüzde 107.49 oranında zam yapılırken, önümüzdeki yıl 3 ve 4’ncü dönem içinse enflasyon oranında artış belirlenmesi karara bağlandı. 2023 yılının Kayseri Şeker’in ‘Zirveler Yılı’ olduğuna dikkati çeken Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 30. dönem toplu sözleşmenin Kayseri Şeker çalışanlarına hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkan Akay konuya ilişkin değerlendirmesini şöyle sürdürdü;

“Ekim miktarından, kota artışına, halka arzdan, açıklanan tarihi kar oranına, çalışanlarımızdan yaklaşık 800 kişi kadar muvakkatlık kadrosu ve sendikalı çalışanlara verilen rekor zamma varıncaya kadar Kayseri Şeker zirveler yaşıyor. Zirveye ulaşmak yeterli değil, zirvenin sonu yok, başarının sonu yok. Bu sebeple hepimizin işimize sıkı sıkıya sarılarak, çok çalışmamız lazım. Kayseri Şeker bir çiftçi kuruluşu, buranın gerçek sahibi çiftçiler ve çalışanlar. Anadolu’nun bağrında, Anadolu’nun ortasında sıra dışı, uluslararası standartlarda bir şirket haline geldi Kayseri Şeker. Birlik ve beraberlik içerisinde çiftçisi de, çalışanı da, hissedarı da çok kazanan bir şirket haline geldik. Bu vesileyle 30’ncu dönem toplu iş sözleşmemizin çalışanlarımıza ve Kayseri Şeker’imize hayırlı olmasını diliyorum. Allah mübarek eylesin, ağız tadıyla yemeyi nasip etsin”

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İHA

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