2024-2025 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi. 19-20 Ekim’de başlayacak ligde 16 takım 2 grupta mücadele edecek.

Kayseri Süper Amatör Küme’de yeni sezon fikstürü çekildi. Kayseri Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF Üyesi Murat Akgöz, Tertip Komitesi üyesi Melih Candan, Dursun Açıkyürek ve fikstüre giren takımların başkanları, yöneticileri ve antrenörleri katıldı.

Gerçekleştirilen fikstür çekimine 16 takım iştirak etti. Statü gereği, bu takımlar 2 grupta mücadele edecek. A Grubu’nda Kayseri Atletikspor, Hacılar Erciyesspor, Sungur FK, Kayserigücü, Başakpınarspor, Özvatan Gençlikspor, Amaratspor, İsmail Okumuş FK yer alırken, B Grubu’nda ise Erciyes Esen Makina, Kayseri Esen Metalspor, Argıncıkspor, Kayseri Şekerspor, 1966 Turanspor, Kocasinan Şimşekspor, Döğerspor ve Tomarza Belediyespor takımları yer aldı.

Yeni sezonda, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çift devreli lig usulüne göre Play-Off oynayacak. 6 maç yapacak ekipler arasında en çok puanı toplayan Kayseri şampiyonu olacak ve BAL’a yükselecek. Gruplarında son 2 sırayı alacak takımlar direkt küme düşecek. Gruplarda sondan 3. olacak iki ekip kendi arasında play-out oynayacak ve bir takım daha Süper Amatör Küme’ye veda edecek.

Fikstür çekimi sonrasında A Grubu ve B Grubu’nda ilk hafta maçları şöyle oluştu:

A Grubu 1. Hafta

Hacılar Erciyesspor-Kayserigücü FK

Özvatan Gençlikspor-İsmail Okumuş FK

Amaratspor-Başakpınarspor

Sungur FK-Kayseri Atletikspor

B Grubu 1. Hafta

Erciyes Esen Makine FK-1966 Turanspor

Argıncıkspor-Kayseri Şekerspor

Döğerspor-Tomarza Belediyespor

Kocasinan Şimşekspor-Esen Metal SK