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Kayseri tarımsal üretimde 4 ürünle Türkiye'de birinci

Kayseri, Büyükşehir Belediyesi'nin önemli yatırımları ve desteği sayesinde Türkiye'nin tarımsal üretimde önde gelen illerinden biri haline geliyor. Son altı yılda, tarım ve hayvancılığa yaklaşık 783 milyon TL yatırım yapılması, üretilen ürün çeşitliliğinde ve miktarında çarpıcı bir artışa neden oldu.

Kayseri tarımsal üretimde 4 ürünle Türkiye'de birinci

Şehir, Türkiye genelinde aspir, çavdar, çerezlik kabak ve kimyon üretiminde birinci sırada yer alıyor. Ayrıca, ekili tarım alanı büyüklüğünde 6'ncı sıradan 5'inci sıraya yükseldi.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen projelerle, üreticilere 4.6 milyon kilogramdan fazla tohum dağıtıldı. Dağıtılan tohumlar arasında aspir, nohut, yazlık buğday, yem bitkileri, korunga, yonca ve buğday bulunuyor. Bu destekler, yerel çiftçilere fayda sağladı ve verimliliği artırdı.

Bölgedeki çiftçiler, verilen desteklerden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, üretim verimliliğinin arttığını ve Kayseri'nin tarımın merkezi haline geldiğini ifade ediyor.

Kayseri, bu büyük adımlarla tarım kenti olma özelliğini pekiştirerek Türkiye'nin tarımsal gücü olmaya devam ediyor.
 

Haber Merkezi

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