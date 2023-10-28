Kayseri TÜGVA’dan Duygulandıran Röportaj

Yapılan çalışmada Tügva Kayseri ailesinin en küçük üyelerinden Zeynep Erva, Gazze’de ölen çocukları temsilen kanlı kıyafetlerle Cumhuriyet Meydan’ında kardeşi ile birlikte Filistinli bir çocuğu canlandırdı ve vatandaşlara Gazze’de şehit olan çocuklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Gazze’deki çocuklar ne hissediyordur? Sorularını yöneltti.

Sorular karşısında kimi vatandaş, üzüntülerini dile getirerek, içlerinin parçalandığını, çocuklar için çok büyük bir travma olduğunu, bu zulüm karşısında çaresiz kaldıklarını ve ellerinden dua etmekten başka hiçbir şey gelmediğini söylerken, kimi ise kendi çocuğunu hatırlayarak duygulandı ve ne diyeceğini bilemeyerek cümle kurmakta dahi zorlandı.