Kayseri, Turizm Master Planı Arayışında

Kadir Has Kongre Merkezi'nde Kayseri Turizm Master Planı Arama Konferansı düzenlendi. Konferansa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Doç. Dr. Halil Burak Sakal, il protokolü, belediye başkanları, turizm ile ilgili kurum, kuruluş, dernek, vakıf temsilcileri, bilim insanları ve akademisyenler katıldı. Burada konuşan Vali Çiçek, "Burada büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz şehirde turizmin gelişmesi için gerçekten güzel işler yaptı. Sadece Erciyes'e baktığımızda Erciyes'in baştan sona planlanması, organizasyonu başlı başına bir başarı öyküsü. Bir belediyenin tek başına yapabileceği bir şey değilken geçmişteki belediye başkanlarımız, muhteşem bir dağ haline getirmiş. Büyükşehir belediye başkanımız da bu sene yüksek irtifa kamp merkeziyle Erciyes'i adeta taçlandırdı. Şimdi baktığımızda turizmde bir şey olmuyor diye dertlenirken bir yandan da Erciyes nasıl oldu? Erciyes nasıl planlandı? Yüksek irtifa ve kamp merkezi hiçbirimizin haberi yokken sessiz, sedasız büyükşehir belediyesi orada kaç 8 tane saha, yüzme havuzu, kapalı spor salonu yaptı, tamamladı ve açtı" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE MUHTEŞEM BİR COĞRAFYA'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Türkiye'nin her yerinde muhteşem eserler olduğunu ifade ederek, "Kayseri son 15 yıldır ülke turizmi içerisindeki yerini almaya gayret ediyor. Aslında hiç kimseye de çelme takmadan, kimsenin yerini almadan, kimseyle rekabet etmeden yepyeni bir turizm dalı geliştirdi. Kış turizmi. Yabancılar işletmesiyle meşhurlar biz de sahip olmakla övünürüz. Anadolu coğrafyası, hatta Orta Doğu bölgesinde her yerde muhteşem eserler var. Bütün medeniyetlerin izleri var. Bugün barışa kavuşan Suriye az buz bir yer değil. Lübnan az buz bir yer değil. Türkiye Mezopotamya bölgesi içerisinde yanında olması sebebiyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış muhteşem bir coğrafya. Onun dışında kilise, cami, kale ev, her yerde var. Türkiye'nin her yerinde bu bölgede her yerde var. O zaman turizm literatüründe Uniq diye adlandırılan, kendine özgün yani şehrimizin alameti sayılacak Kültepe Kaniş var. Bence Erciyes'ten sonra en fazla bize katkı sağlayacak, şehrimize, bölgemize turist getirecek unsur Kültepe Kaniş" diye konuştu.

'BİR HAZİNENİN ÜZERİNDEYİZ'

Erciyes'in Türkiye’de kış turizminin amiral gemisi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu: “Kayseri’miz bir açık hava müzesi, hangi ilçemize baksak, hangi bölgemize baksak mutlaka bir tarihi eserle ya da bir medeniyetin kalıntısı ile karşılaşırız. Örneğin, Yahyalı’da Kapuzbaşı Takım Şelaleleri bir dünya harikasıdır. Tomarza’da Zamantı Irmağı, Sarız’ın yaylaları, Talas her türlü zenginliği ile bizim gururumuz. Kış turizmi olmazsa olmazımız, yatak kapasitemiz artıyor otel sayımız artıyor. Erciyes Kayak Merkez'i, Kayseri için en önemli değer ve Türkiye’de kış turizminin amiral gemisi konumundadır; 19 mekanik tesisi, 41 pisti, 112 kilometre pist uzunluğu ile profesyonel kayakçılar için olmazsa olmaz konumunda. Kayseri, o kadar canlılığını koruyor ki bir hazinenin üzerindeyiz. Kayseri olarak en önemli hazinelerden birisi de bu çalışma olacak. Tam olarak gün yüzüne çıkmadı, halen çalışmalar sürüyor. Ayrıca inanç turizmine yönelik yaptığımız restorasyon çalışmamız da var. Önümüzdeki dönemde bizi izlemeye devam edin. Değişik turizm odaklı çalışmalara imza atacağız."