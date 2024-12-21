Adıgüzel: 'Sağlık ve turizmi ortak bir noktada buluşturmalıyız'

Kadir Has Kongre Merkezi'nde Kayseri Turizm Master Planı Arama Konferansı düzenlendi. Konferansa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, il protokolü, belediye başkanları, turizm ile ilgili kurum, kurulış, dernek, vakıf temsilcileri, bilim insanları ve akademisyenler katıldı.

Kayseri Turizm Master Planı Arama Konferansı gerçekleşti. Konferansta konuşan, Kayseri Sağlık Turizm Derneği Başkanı Mustafa Ragıp Adıgüzel "Kapadokya Üniversitesi'nin ve Kayseri Valiliğinin yapmış olduğu master planının faydalı olduğunu düşünüyorum. Sağlık turizminde Kayseri olarak henüz tam başlamış bile değiliz diyebiliriz. Ancak şehirdeki ciddi sağlık, medikal ve hastane yoğunluğumuz, hastanelerimizin başarıları ve şehir hastanemizin varlığı, bu konuda çok önemli bir altyapıyı oluşturuyor. Şehrimiz, turizm olarak da bugün burada paylaştık, konuştuk birçok konuyu. Turizm açısından gelişmiş bir şehir. Gelişmekte olan bir şehir. Bizim tek yapmamız gereken sağlık ve turizmi ortak bir noktada buluşturabilmek, şifa turları oluşturabilmek, sağlık için konferanslar düzenleyip yurt dışı alım heyetleri getirebilmek. Antalya ve İstanbul sağlık turizminde çok öndeyken, Konya bile bu konuda ilerlemişken, İç Anadolu’da biz antik bir şehir olarak bu konuda biraz geride kalmış durumdayız. Ancak bugün sağlık turizminde de önemli bir ışık yakaladığımızı düşünüyorum. İnşallah Kayseri’de sağlık turizmi de gelişme sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.