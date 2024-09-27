Kayseri Ulaşım 'dolandırıcılık içerikli reklamlara' karşı uyardı

Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan uyarı şu şekilde:

Kayseri Ulaşım A.Ş. olarak; ilgili internet adresi; Ulusal Siber Olaylarda Müdahale Merkezi'ne Bankacılık-Oltalama Siber Suçu Başlığında bildirilmiştir.

Ayrıca ilgili sayfanın yer aldığı sosyal medya hesabı, sosyal medya firması META’ya ‘dolandırıcılık içerikli reklam’ olarak iletilmiştir.

Vatandaşlarımızın;

www.kayseriulasim.com ve www.kart38.com adresi dışında başka bir sitede işlem yapmaması önemle rica olunur…