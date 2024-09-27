Kayseri Ulaşım 'dolandırıcılık içerikli reklamlara' karşı uyardı
Sosyal medya üzerinden Kayseri Ulaşım ve Kart 38'in adını kullanarak yapılan dolandırıcılık haberimiz üzerine Kayseri Ulaşım A.Ş. vatandaşlara uyarıda bulundu.
Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan uyarı şu şekilde:
Kayseri Ulaşım A.Ş. olarak; ilgili internet adresi; Ulusal Siber Olaylarda Müdahale Merkezi'ne Bankacılık-Oltalama Siber Suçu Başlığında bildirilmiştir.
Ayrıca ilgili sayfanın yer aldığı sosyal medya hesabı, sosyal medya firması META’ya ‘dolandırıcılık içerikli reklam’ olarak iletilmiştir.
Vatandaşlarımızın;
www.kayseriulasim.com ve www.kart38.com adresi dışında başka bir sitede işlem yapmaması önemle rica olunur…