Kayseri Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte fırtınanın etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri ve çevrelerinde rüzgârın, öğleden sonra güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), 26.11.2023 (Pazar) günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."