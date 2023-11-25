Kayseri Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte fırtınanın etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

PAYLAŞ
  • 25.11.2023 10:03
  • Güncelleme: 25.11.2023 12:14
Kayseri Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte fırtınanın etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri ve çevrelerinde rüzgârın, öğleden sonra güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), 26.11.2023 (Pazar) günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kadir Sağlam, 5.kez Kayserispor maçı yönetecek

Kadir Sağlam, 5.kez Kayserispor maçı yönetecek

Kayserispor ile Adana Demirspor 11. randevuda

Kayserispor ile Adana Demirspor 11. randevuda

Kayseri Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Kayseri Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Kaçakçılık operasyonunda 96 parça tarihi eser niteliği taşıyan materyal ele geçirildi

Kaçakçılık operasyonunda 96 parça tarihi eser niteliği taşıyan materyal ele geçirildi

Yabancı uyruklu iki kişi silahla vurularak öldürüldü

Yabancı uyruklu iki kişi silahla vurularak öldürüldü

Minik öğrenciler, Filistinli çocuklar için balon uçurdular

Minik öğrenciler, Filistinli çocuklar için balon uçurdular

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

5
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansında Dinamit Fabrikası Tepkisi

Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansında Dinamit Fabrikası Tepkisi

En doğal ekmekler kadınlardan

En doğal ekmekler kadınlardan

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha nitelikli bir yaşam alanı için çalışıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha nitelikli bir yaşam alanı için çalışıyoruz'

Kayseri Spor AŞ okçulukta Türkiye ikincisi oldu

Kayseri Spor AŞ okçulukta Türkiye ikincisi oldu

AK Partili Böhürler: 'Kadına şiddet konusunda asla toleransımız yok'

AK Partili Böhürler: 'Kadına şiddet konusunda asla toleransımız yok'

Kayseri Büyükşehir'in 2024 yılı bütçesi 11 milyar 500 milyon TL oldu

Kayseri Büyükşehir'in 2024 yılı bütçesi 11 milyar 500 milyon TL oldu

Talasgücü Belediyespor kazanmak istiyor

Talasgücü Belediyespor kazanmak istiyor