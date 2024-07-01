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  • Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Milletvekili Baki Ersoy ve Aşkın Genç mahalleliyi dinledi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Milletvekili Baki Ersoy ve Aşkın Genç mahalleliyi dinledi

Danışmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahsın küçük çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle çıkan gerginlik büyüdü. Mahallelerinde yabancı uyruklu şahıs istemediği gerekçesiyle tepki gösteren vatandaşlar Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve MHP Milletvekili Baki Ersoy ile görüştü. 

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Milletvekili Baki Ersoy ve Aşkın Genç mahalleliyi dinledi

Olay mahalline giderek vatandaşları dinleyen CHP Milletvekili Aşkın Genç de olay mahalline giden milletvekillerinden.

Mahalle sakinlerinin tepkilerini ve serzenişlerini dinleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve MHP Milletvekili Baki Ersoy vatandaşların evlerine gitmeleri yönünde çağrıda bulundu. Vali Gökmen Çiçek ile Milletvekili Baki Ersoy daha sonra mahalden ayrıldı.

Haber Merkezi

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