  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'ye Su Yatırımlarında Dev Adım: 8 Milyar TL'lik Proje

Kayseri'ye Su Yatırımlarında Dev Adım: 8 Milyar TL'lik Proje

Kayseri'deki su altyapısını güçlendirmek amacıyla son altı yılda önemli yatırımlara imza atıldı. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) aracılığıyla, içme suyu iletimi ve atık su yönetimi konularında çeşitli projeler gerçekleştirildi.

Kayseri'ye Su Yatırımlarında Dev Adım: 8 Milyar TL'lik Proje

Bu süreçte, yaklaşık 3 milyon metre içme suyu hattı döşenerek, 4.4 milyar TL’lik yatırımlar yapıldı. KASKİ, ayrıca kanalizasyon altyapısı için de 968 bin metre hat döşeyerek 1.4 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Enerji üretimi ve güneş enerjisi santralleri gibi yenilikçi projelerle de desteklenen bu çalışmalar, Kayseri'nin su ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol üstleniyor.

Toplamda, 6 yıl içerisinde 8 milyar TL’yi aşkın bir yatırımla, Kayseri’nin altyapısına büyük bir katkı sağlandı. Bu kapsamlı projelerin Kayseri’ye sağladığı faydalar, kente adeta can suyu oldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'ye Su Yatırımlarında Dev Adım: 8 Milyar TL'lik Proje
Kayseri'ye Su Yatırımlarında Dev Adım: 8 Milyar TL'lik Proje
Çoğu kimsenin kokusundan nefret ettiği sarmısak 'beyaz altın' oldu
Çoğu kimsenin kokusundan nefret ettiği sarmısak 'beyaz altın' oldu
Hacılar Belediyesi'nin bir yıllık yatırımları
Hacılar Belediyesi’nin bir yıllık yatırımları
Başkan Büyükkılıç'a ziyaret trafiği: Birlik beraberlik vurgusu
Başkan Büyükkılıç'a ziyaret trafiği: Birlik beraberlik vurgusu
Geleceğe miras dev çınarlar toprakla buluşacak
Geleceğe miras dev çınarlar toprakla buluşacak
Kayseri, Organ Naklinde Yeni Bir Sayfa Açıyor
Kayseri, Organ Naklinde Yeni Bir Sayfa Açıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!