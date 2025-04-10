Kayseri'ye Su Yatırımlarında Dev Adım: 8 Milyar TL'lik Proje

Bu süreçte, yaklaşık 3 milyon metre içme suyu hattı döşenerek, 4.4 milyar TL’lik yatırımlar yapıldı. KASKİ, ayrıca kanalizasyon altyapısı için de 968 bin metre hat döşeyerek 1.4 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Enerji üretimi ve güneş enerjisi santralleri gibi yenilikçi projelerle de desteklenen bu çalışmalar, Kayseri'nin su ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol üstleniyor.

Toplamda, 6 yıl içerisinde 8 milyar TL’yi aşkın bir yatırımla, Kayseri’nin altyapısına büyük bir katkı sağlandı. Bu kapsamlı projelerin Kayseri’ye sağladığı faydalar, kente adeta can suyu oldu.