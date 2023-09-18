Kayseri'ye yeni gelen öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehre ilk defa gelen ve üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için rehberlik ve danışmanlık hizmeti başlattı. Dört ayrı noktada verilecek olan danışmanlık ve rehberlik hizmeti ile öğrencilerin talep ve önerileri anında büyükşehrin ilgili birimlerine iletilecek.

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  • 18.09.2023 11:32
  • Güncelleme: 18.09.2023 13:02
Kayseri'ye yeni gelen öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehre ilk defa gelen ve üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için rehberlik ve danışmanlık hizmeti başlattı. Dört ayrı noktada verilecek olan danışmanlık ve rehberlik hizmeti ile öğrencilerin talep ve önerileri anında büyükşehrin ilgili birimlerine iletilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ’Alo 153 İletişim Merkezi’ ve ’Beyaz Masa’ birimleri ile Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Talas Kız Yurdu ve Cumhuriyet Meydanı’nda üniversiteye yeni başlayan ve Kayseri’ye ilk defa gelen öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti verecek. Başlatılan hizmet çerçevesinde üniversiteye yeni başlayan öğrencilere kentin tanıtımı ve imkânları ile ilgili rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilirken, öğrencilerin talep ve önerileri de kayıt altına alınarak anında Büyükşehir’in ilgili birimlerine iletilecek. 18 Eylül itibariyle başlayan ve dört ayrı noktada verilecek olan rehberlik ve danışmanlık hizmeti saat 09.00’dan 17.00’ye kadar devam edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na bağlı Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri, samimi ve güler yüzlü hizmetiyle Kayseri’ye ilk defa gelen öğrenciler ve velilere destek olacak.

İHA

Kayseri Gündem
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