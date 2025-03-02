Kayseri'ye Yeni Hekim Atamaları

Kayseri'ye 20 uzman ve 12 pratisyen hekim atandı. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu atamalar, Kayseri'deki sağlık sektörünü daha da güçlendirecek ve vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini artıracak.

Kayseri'ye Yeni Hekim Atamaları

Yeni atanan doktorlar, farklı branşlarda hizmet verecek ve Kayseri'deki sağlık altyapısını daha da güçlendirecek. Bu önemli gelişme sayesinde, halk daha hızlı ve etkili sağlık hizmeti alabilecek. Yeni görevlerine başlayacak olan hekimlere başarılar dileyen yetkililer, atamaların Kayseri'ye hayırlı olmasını temenni etti.

Haber Merkezi

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