Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Hizmete Açıldı

Türkiye'de Yeşilay tarafından açılan üçüncü rehabilitasyon merkezi olan bu tesis, 9 bin 97 metrekare kapalı alanıyla sadece Kayseri'ye değil, İç Anadolu Bölgesi'ne de hizmet verecek.

Yaklaşık 19 ay süren inşaat sürecinin ardından açılan merkez, bağımlılıkla mücadelede önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Merkez, eğitim, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde önemli bir rol üstlenerek, gençlere ve ihtiyaç sahiplerine destek olacak.

Açılış töreninde konuşan yetkililer, tesisin bağımlılıkla mücadelede önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile merkezin açılışı gerçekleştirildi ve katılımcılar merkezi gezerek incelemelerde bulundu.