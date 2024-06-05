Kayserili Çetinsaya'lar Romanya takımını satın aldı
Kayserili iş insanı Serhan Çetinsaya, Romanya Ligi takımlarından Petrolul Ploieşti'yi satın aldı.
Kayserili İş İnsanı Serhan Çetinsaya ve Sertaç Güven, Romanya Ligi takımlarından Petrolul Ploieşti’yi satın aldı. Petrolul Ploieşti, Romanya Liginde 30 maçın ardından topladığı 35 puanla 10. Sırada yer alıyor. Kulübün teknik direktörlük görevine ise Mehmet Topal’ın getirildiği öğrenildi. Çetinsaya, son olarak Beşiktaş’ın as başkanlık görevini yürütüyordu.