Kayserili genç kalbine yenik düştü
Kayseri'de İsmail Ünlü isimli genç 3 ay önce geçirdiği kalp krizi sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- 04.01.2024 12:08
- Güncelleme: 04.01.2024 12:08
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Demircili/Akpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı İsmail Ünlü, yaklaşık üç ay önce geçirdiği kalp krizi sebebiyle Erciyes Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Ünlü, dün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ünlü’nün cenazesi bugün Hulusi Akar camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Argıncık Mezarlığında toprağa verilecek.
1ha
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