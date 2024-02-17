Kayserili Hanımlar Gazze için yürüdü

127 gündür İsrail vahşetiyle katliama uğrayan Filistin topraklarında yaşaan soykırımı protesto etmek ve Filistin halkına destek olmak için bir araya gelen Kayseri Filistin Dayanışma Platformu mensubu hanımlar, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerindeki döviz ve pankartlarda Cumhuriyet Meydanı'na kadar sessiz yürüyen kalabalıki Meydanda kurulu bulunan Filistin estek çadırı önünde bir araya geldiler.

Kalabalık toplu edilen duanın ardından sessizce dağıldı.