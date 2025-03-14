Kayserili hayranları Sertaç Abi'yi Dinledi

Ramazan etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen söyleşiler, samimi bir atmosferde gerçekleşti. Sertaç Güngör, katılımcılarla sohbet ederek sosyal medya ve YouTube kullanımı üzerine önemli bilgiler paylaştı. Gençlerin ilgisiyle dolup taşan etkinlikte, Güngör, samimi sohbeti ve enerjisiyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Kayseri’deki Ramazan etkinlikleri, iftar sonrasında çocuklara yönelik gösteriler, meddah ve Karagöz-Hacivat gibi geleneksel aktivitelerle devam ederken, teravih sonrası konserler ve başka kültürel programlar da yer alıyor. Bu etkinlikler, ilçe halkının Ramazan ayını verimli bir şekilde geçirmesi adına önemli bir rol üstleniyor.

Bu yılki etkinlikler boyunca Kayserililer, birçok farklı sanatçı ve konuşmacıyla bir araya gelmeye devam edecek. Etkinliklerin takvimi, çeşitli isimlerle dolup taşarken, katılımcılar Ramazan ayının ruhunu paylaşarak keyifli vakit geçirme fırsatını buluyor. Kayserililer, düzenlenen bu etkinliklere katılarak Ramazan'ın getirdiği bereketi ve güzellikleri bir arada yaşama imkanına sahip oluyor.